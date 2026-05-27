Loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números ganadores de hoy miércoles 27 de mayo

Las principales loterías y chances del país volvieron a entregar suerte este miércoles 27 de mayo. Miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos a los resultados de juegos tradicionales como El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que diariamente despiertan expectativa entre quienes buscan llevarse uno de los premios mayores.

Durante la jornada se realizaron los respectivos sorteos en sus diferentes modalidades, dejando nuevas combinaciones ganadoras para los jugadores que probaron suerte en esta fecha.

Estos fueron los números ganadores de hoy miércoles 27 de mayo:

El Dorado Mañana

Premio mayor: 5102.

La Quinta: 1.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Los resultados oficiales suelen actualizarse durante el día y la noche, dependiendo del horario de cada sorteo. Las autoridades recomiendan verificar los números en los canales autorizados para confirmar cualquier premio y evitar inconvenientes al momento de reclamar.

Estos juegos de azar continúan siendo algunos de los más populares en Colombia, especialmente por sus sorteos diarios y la posibilidad de ganar premios con apuestas pequeñas.