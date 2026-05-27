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¿Día de suerte? Resultado de la Lotería Chontico Día y Noche en el sorteo de este miércoles, 27 de mayo de 2026

Esta es la combinación numérica ganadora del sorteo de hoy.

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Redacción Loterías
27 de mayo de 2026 a las 1:24 p. m.
Resultado de la lotería Chontico.
Resultado de la lotería Chontico. Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

Este miércoles, 27 de mayo de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería Chontico Día y Noche, uno de los juegos de azar más seguidos por los colombianos. En esta oportunidad, el resultado final dejó como cifra ganadora el 5420.

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: consulte aquí los resultados de este miércoles 27 de mayo

Desde temprano, miles de apostadores estuvieron pendientes de la transmisión oficial para conocer si la suerte estaba de su lado en esta nueva jornada.

Además del premio principal, también hubo expectativa por “La Quinta”, la balota adicional del sorteo, que para esta edición entregó el número 2.

Lotería Chontico Día y Noche este domingo, 5 de abril de 2026.
Lotería Chontico Día y Noche este domingo, 5 de abril de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Chontico Día y Noche.

Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 27 de mayo de 2026

Premio mayor: 5420

  • Tres últimos: 420
  • Dos últimos: 20
  • Cifra completa: 5420
  • La Quinta: 2
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Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 27 de mayo de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • La Quinta: pendiente
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Se les recuerda a todos los participantes en su edición de las mañanas que la Lotería Chontico juega todos los días a la 1:00 p. m., incluyendo domingos y festivos.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico

Chontico Día

  • 26 de mayo de 2026 - 0409. La Quinta: 8
  • 25 de mayo de 2026 - 7070. La Quinta:7
  • 24 de mayo de 2026 - 8964. La Quinta: 1

Chontico Noche

  • 26 de mayo de 2026 - 1180. La Quinta: 2
  • 25 de mayo de 2026 - 5293. La Quinta: 5
  • 24 de mayo de 2026 - 1504. La Quinta: 7