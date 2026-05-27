¿Día de suerte? Resultado de la Lotería Chontico Día y Noche en el sorteo de este miércoles, 27 de mayo de 2026

Este miércoles, 27 de mayo de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería Chontico Día y Noche, uno de los juegos de azar más seguidos por los colombianos. En esta oportunidad, el resultado final dejó como cifra ganadora el 5420.
Desde temprano, miles de apostadores estuvieron pendientes de la transmisión oficial para conocer si la suerte estaba de su lado en esta nueva jornada.
Además del premio principal, también hubo expectativa por “La Quinta”, la balota adicional del sorteo, que para esta edición entregó el número 2.
Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 27 de mayo de 2026
Premio mayor: 5420
- Tres últimos: 420
- Dos últimos: 20
- Cifra completa: 5420
- La Quinta: 2
Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 27 de mayo de 2026
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- La Quinta: pendiente
Se les recuerda a todos los participantes en su edición de las mañanas que la Lotería Chontico juega todos los días a la 1:00 p. m., incluyendo domingos y festivos.
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico
Chontico Día
- 26 de mayo de 2026 - 0409. La Quinta: 8
- 25 de mayo de 2026 - 7070. La Quinta:7
- 24 de mayo de 2026 - 8964. La Quinta: 1
Chontico Noche
- 26 de mayo de 2026 - 1180. La Quinta: 2
- 25 de mayo de 2026 - 5293. La Quinta: 5
- 24 de mayo de 2026 - 1504. La Quinta: 7