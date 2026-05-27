¿Día de suerte? Resultado de la Lotería Chontico Día y Noche en el sorteo de este miércoles, 27 de mayo de 2026

Este miércoles, 27 de mayo de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería Chontico Día y Noche, uno de los juegos de azar más seguidos por los colombianos. En esta oportunidad, el resultado final dejó como cifra ganadora el 5420.

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: consulte aquí los resultados de este miércoles 27 de mayo

Desde temprano, miles de apostadores estuvieron pendientes de la transmisión oficial para conocer si la suerte estaba de su lado en esta nueva jornada.

Además del premio principal, también hubo expectativa por “La Quinta”, la balota adicional del sorteo, que para esta edición entregó el número 2.

Lotería Chontico Día y Noche este domingo, 5 de abril de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Chontico Día y Noche.

Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 27 de mayo de 2026

Premio mayor: 5420

Tres últimos: 420

Dos últimos: 20

Cifra completa: 5420

La Quinta: 2

Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 27 de mayo de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

La Quinta: pendiente

Se les recuerda a todos los participantes en su edición de las mañanas que la Lotería Chontico juega todos los días a la 1:00 p. m., incluyendo domingos y festivos.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico

Chontico Día

26 de mayo de 2026 - 0409. La Quinta: 8

25 de mayo de 2026 - 7070. La Quinta:7

24 de mayo de 2026 - 8964. La Quinta: 1

Chontico Noche