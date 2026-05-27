Sorteo del 27 de mayo: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

La jornada de este miércoles, 27 de mayo, generó gran expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, tras realizarse un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y populares entre los apostadores en el inicio del año.

¿Día de suerte? Resultado de la Lotería Chontico Día y Noche en el sorteo de este miércoles, 27 de mayo de 2026

Los resultados fueron revelados durante la transmisión oficial en vivo, provocando reacciones inmediatas entre los jugadores. En el sorteo de El Sinuano Día, el número ganador fue el 2030, cifra que se difundió rápidamente a través de redes sociales y canales oficiales.

A este resultado se sumó la habitual “quinta”, anunciada por el canal Telecaribe, que en esta ocasión correspondió al número 6, completando así la combinación que dejó a los ganadores de la fecha.

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 27 de mayo

Número ganador de cuatro cifras: 2030

Número ganador de cinco cifras: 6

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 27 de mayo

Número ganador de cuatro cifras: Pendiente

Número ganador de cinco cifras: Pendiente

Loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números ganadores de hoy miércoles 27 de mayo

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera:

Combinación completa: acierto de los cuatro números en el orden exacto.

acierto de los cuatro números en el orden exacto. Aciertos parciales: se premia a quienes acierten las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último número, llamado “uña”.

se premia a quienes acierten las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último número, llamado “uña”. La edición nocturna de El Sinuano se realiza a las 8:30 p. m., momento en el que los apostadores pueden conocer el resultado ganador.

Se recomienda revisar cuidadosamente los números publicados y, en caso de haber resultado ganador, acudir con el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.

El próximo sorteo de El Sinuano Día y Noche se llevará a cabo el jueves 28 de mayo, en sus horarios habituales: 2:30 p. m. para la edición diurna y 8:30 p. m. para la nocturna.