Último sorteo Baloto del mes: conozca si fue el millonario este lunes 30 de marzo

El Baloto volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia con el sorteo número 2637, realizado este lunes 30 de marzo de 2026.

Para esta jornada, el acumulado del sorteo tradicional alcanzó los 29.600 millones de pesos, mientras que en la modalidad Baloto Revancha la cifra llegó a 18.900 millones, consolidándose como uno de los premios más altos del país.

Resultados del Baloto del 30 de marzo de 2026

En esta edición, los resultados oficiales del Baloto quedaron de la siguiente manera:

Premio del acumulado: $29.600 millones

Número ganador: 20,29,21,04,17

Súper balota: 01

Por su parte, en la modalidad Revancha, los resultados fueron:

Premio del acumulado: $18.900 millones

Número ganador: 02,05,18,37,02

Súper balota: 08

Hasta el momento, se mantiene la expectativa entre los participantes sobre si algún jugador logró acertar todos los números y convertirse en el nuevo millonario del país.

Así se ha movido el Baloto en los últimos sorteos

El comportamiento reciente del Baloto refleja combinaciones variadas en sus números ganadores. Estos fueron los resultados de los tres sorteos anteriores, incluyendo la súper balota:

Se definieron los números ganadores del Baloto. Foto: Getty Images / Baloto

Baloto tradicional:

28 de marzo de 2026: 07 - 16 - 25 - 41 - 42 - 08

25 de marzo de 2026: 03 - 09 - 13 - 14 - 19 - 16

23 de marzo de 2026: 25 - 33 - 37 - 39 - 41 - 11

Baloto Revancha: