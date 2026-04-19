Resultados del Baloto | Vea los números ganadores de este 18 de abril del 2026

El día sábado 18 de abril de 2026, se llevó a cabo el sorteo 2645 del Baloto con un acumulado de $ 32.800 millones. En la modalidad Revancha, el acumulado fue de $ 20.900 millones.

Resultados del sorteo 2645 del Baloto

Premio acumulado de $ 32.800 millones

Número ganador: 16-32-33-09-29

Súper balota: 10

Resultado del Super Astro Sol del sábado 18 de abril: estos son los números ganadores

Resultados del Baloto Revancha

Premio mayor de $ 20.900 millones

Número ganador: 27-20-28-24-32

Súper balota: 13

El próximo sorteo del Baloto se jugará el lunes 20 de abril de 2026 a las 11:00 p.m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión nacional y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Baloto y en redes sociales.

¿Cómo se reclama un premio del Baloto?

Para cobrar premios inferiores a 182 UVT (equivalentes a $8′565.830 COP), el jugador debe presentar:

Tiquete original : si la compra fue digital, se debe imprimir el archivo enviado por correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” del perfil de usuario.

: si la compra fue digital, se debe imprimir el archivo enviado por correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” del perfil de usuario. Documento de identidad vigente: puede ser cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

Resultado ganador del Chontico: resultados de la edición día y noche hoy, 18 de abril de 2026

¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Las personas que quieran participar deben adquirir una boleta de la lotería, en la cual eligen cinco números entre el 1 y el 43 sin repetir. Posteriormente, seleccionan una superbalota del 1 al 16. En caso de acertar a los síes números, podrán llevarse el premio mayor.

Para jugar la Revancha, los participantes pagan un excedente de 3.000 pesos para que, con los mismos números, prueben de nuevo su suerte.