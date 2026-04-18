Resultado ganador del Chontico: resultados de la edición día y noche hoy, 18 de abril de 2026

Este sábado 18 de abril de 2026 se llevó a cabo una nueva jornada del Chontico día y noche, uno de los sorteos más seguidos por los jugadores en Colombia. La edición diurna se realizó en la tarde, mientras que la nocturna cerró la jornada en horas de la noche, dejando los resultados oficiales del día.

Resultado del Chontico Día – sábado 18 de abril de 2026

El sorteo de la edición diurna se realizó alrededor de la 1:00 de la tarde, con los siguientes resultados:

Premio mayor: 9061 - 3

9061 - 3 Tres últimos: 061

061 Dos últimos: 61

61 Cifra completa: 9061

9061 Quinta: 3

Esta edición define los principales ganadores del sorteo de la tarde, con múltiples categorías de premios según el número de aciertos.

Resultado del Chontico Noche – sábado 18 de abril de 2026

La jornada continuó en la noche con el sorteo nocturno, realizado aproximadamente a las 10:00 p.m., dejando estos resultados:

Premio mayor: pendiente.

pendiente. Tres últimos: pendiente.

pendiente. Dos últimos: pendiente.

pendiente. Cifra completa: pendiente.

pendiente. Quinta: pendiente.

Con este sorteo se cerró la jornada del día, completando así la programación habitual del Chontico día y noche.