Fiel a su estilo, el Chontico mantuvo este miércoles 22 de abril de 2026 su dinámica habitual: dos sorteos en un mismo día que enganchan a sus seguidores de principio a fin.

La primera jugada se realizó en la tarde, sobre la 1:00 p. m., una cita clave para quienes prefieren tentar la suerte temprano. Luego, en la noche, el juego cerró con el segundo sorteo programado para las 8:00 p. m., completando la jornada.

Esta doble oportunidad, con un turno diurno y otro nocturno, sigue siendo el principal atractivo del juego, manteniendo a los participantes atentos durante todo el día, pendientes de los resultados y con la expectativa puesta en cada sorteo.

Resultado Chontico Día – miércoles 22 de abril

El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:

Premio mayor: 0402 - 4

Tres últimos: 402

Dos últimos: 02

Cifra completa: 0402

Quinta: 4

Resultado Chontico Noche – miércoles 20 de abril

En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Quinta: pendiente

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.

Chontico Día

21 de abril de 2026 - 8549. La Quinta: 9

20 de abril de 2026 - 4299. La Quinta: 1

19 de abril de 2026 - 1062. La Quinta: 9

Chontico Noche