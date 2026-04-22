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Resultados lotería Chontico Día y Noche en el sorteo de este miércoles 22 de abril de 2026

Esta fue la combinación numérica ganadora del día de hoy.

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Redacción Loterías
22 de abril de 2026 a las 4:11 p. m.
Chontico día y noche de este sábado, 4 de abril de 2026.
Chontico día y noche de este sábado, 4 de abril de 2026. Foto: Getty Images y logos oficiales de Chontico Día y Noche.

Fiel a su estilo, el Chontico mantuvo este miércoles 22 de abril de 2026 su dinámica habitual: dos sorteos en un mismo día que enganchan a sus seguidores de principio a fin.

La primera jugada se realizó en la tarde, sobre la 1:00 p. m., una cita clave para quienes prefieren tentar la suerte temprano. Luego, en la noche, el juego cerró con el segundo sorteo programado para las 8:00 p. m., completando la jornada.

Esta doble oportunidad, con un turno diurno y otro nocturno, sigue siendo el principal atractivo del juego, manteniendo a los participantes atentos durante todo el día, pendientes de los resultados y con la expectativa puesta en cada sorteo.

Resultado Chontico Día – miércoles 22 de abril

El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:

Premio mayor: 0402 - 4

  • Tres últimos: 402
  • Dos últimos: 02
  • Cifra completa: 0402
  • Quinta: 4
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Resultado Chontico Noche – miércoles 20 de abril

En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Quinta: pendiente
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Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.

Chontico Día

  • 21 de abril de 2026 - 8549. La Quinta: 9
  • 20 de abril de 2026 - 4299. La Quinta: 1
  • 19 de abril de 2026 - 1062. La Quinta: 9

Chontico Noche

  • 21 de abril de 2026 - 0035. La Quinta: 6
  • 20 de abril de 2026 - 5654. La Quinta: 9
  • 19 de abril de 2026 - 0478. La Quinta: 8