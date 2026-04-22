Fiel a su estilo, el Chontico mantuvo este miércoles 22 de abril de 2026 su dinámica habitual: dos sorteos en un mismo día que enganchan a sus seguidores de principio a fin.
La primera jugada se realizó en la tarde, sobre la 1:00 p. m., una cita clave para quienes prefieren tentar la suerte temprano. Luego, en la noche, el juego cerró con el segundo sorteo programado para las 8:00 p. m., completando la jornada.
Esta doble oportunidad, con un turno diurno y otro nocturno, sigue siendo el principal atractivo del juego, manteniendo a los participantes atentos durante todo el día, pendientes de los resultados y con la expectativa puesta en cada sorteo.
Resultado Chontico Día – miércoles 22 de abril
El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:
Premio mayor: 0402 - 4
- Tres últimos: 402
- Dos últimos: 02
- Cifra completa: 0402
- Quinta: 4
Resultado Chontico Noche – miércoles 20 de abril
En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Quinta: pendiente
Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.
Chontico Día
- 21 de abril de 2026 - 8549. La Quinta: 9
- 20 de abril de 2026 - 4299. La Quinta: 1
- 19 de abril de 2026 - 1062. La Quinta: 9
Chontico Noche
- 21 de abril de 2026 - 0035. La Quinta: 6
- 20 de abril de 2026 - 5654. La Quinta: 9
- 19 de abril de 2026 - 0478. La Quinta: 8