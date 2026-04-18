Resultado del Super Astro Sol del sábado 18 de abril: estos son los números ganadores

En la tarde del sábado 18 de abril de 2026 se realizó el sorteo del Super Astro Sol, un popular juego de azar que se emite de lunes a sábado desde las 4:00 pm, hora colombiana. Sus premios pueden alcanzar hasta 42 mil veces lo apostado y con cuatro cifras más un signo zodiacal, bastará para ganar millones de pesos.

Día a día, miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar los millonarios premios, en caso de acertar a la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de su preferencia. Eso le será suficiente.

Incluso, puede alcanzar un buen botín de dinero solamente con los cuatro números, si apuesta sin importar los signos.

Cabe recordar que este es uno de los juegos de azar más conocidos de Colombia y con secuencia diaria. Está regulado por Coljuegos y el ganador puede llevarse millones de pesos eligiendo el valor que considere para ganar, comenzando desde los 500 hasta los 10 mil pesos colombianos.

Para participar, el apostador debe comprar un tiquete con el valor de su preferencia. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte, para conquistar el botín mayor de la apuesta.

Resultados Super Astro Sol, sábado 18 de abril de 2025

Para esta jornada, el número ganador es: 1041

Los últimos tres dígitos: 041

Los últimos dos dígitos: 41

Y el signo zodiacal ganador es: Piscis

Este juego de azar también permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.