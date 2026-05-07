Miloto: números ganadores del sorteo 532 del jueves 7 de mayo de 2026

Este jueves, 7 de mayo de 2026, se llevó a cabo el sorteo 532 de la Lotería de Miloto.

Resultados lotería Chontico Día y Noche en el sorteo de este jueves, 7 de mayo de 2026

Resultados de Miloto del 7 de mayo de 2026

Los números ganadores del sorteo 532 fueron:

29-34-25-39-37

El acumulado está en 160 millones de pesos.

MiLoto publicó la combinación del último sorteo. Foto: Getty Images / Baloto

“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

Consulte los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 7 de mayo

El próximo sorteo de Miloto se jugará el viernes 8 de mayo a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El plan de premios es el siguiente

Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.

Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.

Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.

Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.