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Resultados lotería Chontico Día y Noche en el sorteo de este jueves, 7 de mayo de 2026

Esta es la combinación ganadora del sorteo del día de hoy.

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Redacción Loterías
7 de mayo de 2026 a las 2:07 p. m.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

La Lotería Chontico continúa siendo una de las apuestas más seguidas por quienes disfrutan de la emoción de los sorteos diarios. Su formato, práctico y fácil de entender, mantiene el interés de los jugadores con dos oportunidades cada día para probar suerte.

Consulte los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 7 de mayo

Este jueves 7 de mayo, el primer sorteo se realizará hacia la 1:00 de la tarde, una opción ideal para quienes prefieren resultados rápidos y no quieren esperar hasta la noche. Más tarde, sobre las 8:00 p. m., llegará el turno del sorteo principal, considerado el momento de mayor expectativa para los apostadores que esperan conocer si su número fue el ganador.

Gracias a esta dinámica de doble oportunidad, la lotería sigue conservando popularidad entre sus seguidores, combinando sencillez, rapidez y la emoción constante que acompaña cada jornada de juego.

Lotería Chontico Día y Noche este domingo, 5 de abril de 2026.
Lotería Chontico Día y Noche este domingo, 5 de abril de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Chontico Día y Noche.

Resultado de Chontico Día – jueves 7 de mayo

El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:

Premio mayor: 1040 - 4

  • Tres últimos: 040
  • Dos últimos: 40
  • Cifra completa: 1040
  • Quinta: 4
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Resultado de Chontico Noche – jueves 7 de mayo

En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Quinta: pendiente
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Anteriores resultados de la lotería Chontico

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.

Anteriores resultados de la lotería Chontico

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.

Chontico Día

  • 6 de mayo de 2026 - 8718. La Quinta: 7
  • 5 de mayo de 2026 - 1425. La Quinta: 1
  • 4 de mayo de 2026 - 0336. La Quinta: 6

Chontico Noche

  • 6 de mayo de 2026 - 3314. La Quinta: 4
  • 5 de mayo de 2026 - 7784. La Quinta: 8
  • 4 de mayo de 2026 - 5562. La Quinta: 2