La jornada de este jueves, 7 de abril, generó gran expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, tras realizarse un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y populares entre los apostadores en el inicio del año.

Los resultados fueron revelados durante la transmisión oficial en vivo, provocando reacciones inmediatas entre los jugadores. En el sorteo de El Sinuano Día, el número ganador fue el 5993 , cifra que se difundió rápidamente a través de redes sociales y canales oficiales.

Resultados lotería Chontico Día y Noche en el sorteo de este jueves, 7 de mayo de 2026

A este resultado se sumó la habitual ‘quinta’, anunciada por el canal Telecaribe, que en esta ocasión correspondió al número 4, completando así la combinación que dejó a los ganadores de la fecha.

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 7 de mayo

Número ganador de cuatro cifras: 5993

Número ganador de cinco cifras: 4

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 7 de mayo

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

El próximo sorteo de El Sinuano Día y Noche se realizará el viernes, 8 de mayo, a partir de las 2:30 de la tarde.

Así puede confirmar si ganó el sorteo

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Consulte los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 7 de mayo

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera: