Resultado de la Lotería de Bogotá: premio mayor del sorteo 2845 del jueves 7 de mayo de 2026

La Lotería de Bogotá llevó a cabo este jueves 7 de mayo de 2026 su sorteo número 2845, uno de los más esperados por los jugadores en el país.

El juego fue realizado sobre las 11:15 de la noche, hora en la que cada semana se define la suerte de miles de apostadores que participan en la capital de Colombia.

Resultado de la Lotería de Bogotá: premio mayor del sorteo 2843 del jueves 23 de abril de 2026

Para esta jornada, el premio mayor se mantuvo en $10.000 millones, y realizó una conmemoración especial del Día de la Madre.

“Gracias por ser nuestra guía, nuestra calma y nuestra roca constante. ¡Este sorteo es por ti, mamá! Nos une la Lotería de Bogotá para cumplir tus sueños y los de ella”, comentó la organización en sus redes sociales.

Número ganador del premio mayor

En esta ocasión, el número ganador del premio mayor fue:

Número: 8194 .

Serie: 061.

Los más recientes resultados de la Lotería de Bogotá

Estos han sido los últimos resultados:

30 de abril de 2026: Número 5814, serie 425.

23 de abril de 2026: Número: 5951, serie: 119.

16 de abril de 2026: Número 8416, serie 398.

La diversidad en los números evidencia la naturaleza aleatoria del juego, sin tendencias claras en las combinaciones ganadoras.

Plan de premios: Millonarias oportunidades

El plan de premios de la Lotería de Bogotá para este sorteo incluye múltiples categorías, lo que amplía las probabilidades de obtener ganancias: