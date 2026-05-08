Resultado de la Lotería de Bogotá: premio mayor del sorteo 2845 del jueves 7 de mayo de 2026

La Lotería de Bogotá llevó a cabo este jueves 7 de mayo de 2026 su sorteo número 2845, uno de los más esperados por los jugadores en el país.
El juego fue realizado sobre las 11:15 de la noche, hora en la que cada semana se define la suerte de miles de apostadores que participan en la capital de Colombia.
Para esta jornada, el premio mayor se mantuvo en $10.000 millones, y realizó una conmemoración especial del Día de la Madre.
“Gracias por ser nuestra guía, nuestra calma y nuestra roca constante. ¡Este sorteo es por ti, mamá! Nos une la Lotería de Bogotá para cumplir tus sueños y los de ella”, comentó la organización en sus redes sociales.
Número ganador del premio mayor
En esta ocasión, el número ganador del premio mayor fue:
- Número: 8194.
- Serie: 061.
Los más recientes resultados de la Lotería de Bogotá
Estos han sido los últimos resultados:
- 30 de abril de 2026: Número 5814, serie 425.
- 23 de abril de 2026: Número: 5951, serie: 119.
- 16 de abril de 2026: Número 8416, serie 398.
La diversidad en los números evidencia la naturaleza aleatoria del juego, sin tendencias claras en las combinaciones ganadoras.
Plan de premios: Millonarias oportunidades
El plan de premios de la Lotería de Bogotá para este sorteo incluye múltiples categorías, lo que amplía las probabilidades de obtener ganancias:
- Premio mayor: $10.000 millones
- 1 Premio seco de: $1.000 millones
- 2 Premios secos de: $500 millones
- 3 Premios secos de: $200 millones
- 6 Premios secos de: $50 millones
- 10 Premios secos de: $20 millones