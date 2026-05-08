Resultado del Super Astro Luna hoy, 8 de mayo de 2026: estos fueron los números ganadores

En la noche del viernes 8 de mayo de 2026 se realizó un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Luna, que ofrece un premio equivalente a 42.000 veces el valor de la apuesta.

Durante la transmisión oficial, emitida por la señal de Canal 1, la combinación ganadora del sorteo 8114 fue el número 4154, signo Tauro.

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Luna

Número ganador: 4154.

Signo: Tauro.

Super Astro Luna es uno de los juegos de chance más llamativos del país, que además de combinar un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, también incluye un signo zodiacal.

Esa mezcla lo ha convertido en una opción frecuente para quienes buscan probar suerte en las noches.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, estas son las cifras y signos ganadores:

Sorteo del 7 de mayo de 2026: número 1570 con el signo Virgo.

número con el signo Sorteo del 6 de mayo de 2026: número 6156 con el signo Libra.

número con el signo Sorteo del 5 de mayo de 2026: número 1878 con el signo Aries.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará el sábado, 9 de mayo de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece niveles de premios según el número de aciertos:

4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.

gana 42.000 veces el monto apostado. 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.

gana 1.000 veces la apuesta. 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Modo de juego

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido, lo primero que se debe hacer es escoger un número; e jugador debe seleccionar una combinación de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

Posteriormente, se debe asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual.