Miércoles de Baloto con nuevo acumulado: resultado del sorteo 2652, 6 de mayo de 2026

El Baloto volvió a jugar este miércoles 6 de mayo de 2026 con un nuevo acumulado multimillonario que mantiene la expectativa entre miles de apostadores en Colombia. El sorteo 2653 entregó una nueva oportunidad para quienes buscan quedarse con el acumulado del tradicional juego de azar, que para esta jornada alcanzó los 36.000 millones de pesos.

Super Astro Sol del miércoles 6 de mayo: estos son los números ganadores

En esta ocasión, la modalidad Baloto Revancha regresó a un acumulado de 2.000 millones de pesos, luego de que el premio cayera en el sorteo anterior.

Resultados del sorteo del Baloto del 6 de mayo de 2026

Acumulado de 36.000 millones de pesos

Número ganador: 03 - 05 - 13 - 15 - 25

03 - 05 - 13 - 15 - 25 Súper balota: 09

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 6 de mayo de 2026

Acumulado de 2.000 millones de pesos

Número ganador: 09 - 24 - 25 - 29 - 42

09 - 24 - 25 - 29 - 42 Súper balota: 02

El Baloto se juega únicamente los lunes, miércoles y sábados en todo el territorio nacional y continúa siendo uno de los sorteos más populares del país por los altos acumulados que alcanza constantemente.

El Baloto reveló sus resultados del 6 de mayo de 2026. Foto: Getty Images / Baloto

Estos fueron los últimos resultados del Baloto

Últimos tres sorteos de Baloto

4 de mayo de 2026: 05 - 14 - 25 - 35 - 36 - Súper balota 15

05 - 14 - 25 - 35 - 36 - Súper balota 15 2 de mayo de 2026: 06 - 13 - 14 - 28 - 36 - Súper balota 05

06 - 13 - 14 - 28 - 36 - Súper balota 05 29 de abril de 2026: 04 - 16 - 25 - 27 - 37 - Súper balota 03

Últimos tres sorteos de Baloto Revancha