¿Tuvo su día de suerte? Consulte los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes, 23 de junio de 2026

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia. Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

En el sorteo de La Antioqueñita Día de este martes, 23 de junio de 2026, el número ganador fue 1628, acompañado por la balota denominada como ‘La Quinta’ número 3.

Resultados del más reciente sorteo de La Antioqueñita Día

Número ganador: 1628.

Quinta balota: 3.

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta versión se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del más reciente sorteo de La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 22 de junio de 2026: 9603 – Quinta balota: 0.

– Quinta balota: Sorteo del 21 de junio de 2026: 9753 – Quinta balota: 1.

– Quinta balota: Sorteo del 20 de junio de 2026: 5309 – Quinta balota: 0.

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 22 de junio de 2026: 0624 – Quinta balota: 8.

– Quinta balota: Sorteo del 21 de junio de 2026: 7319 – Quinta balota: 7.

– Quinta balota: Sorteo del 20 de junio de 2026: 0349 – Quinta balota: 4.

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el miércoles 24 de junio de 2026, a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.