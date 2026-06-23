Números ganadores del martes 23 de junio: así quedaron El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Este jueves se desarrolló una nueva jornada de sorteos de chance en distintas regiones de Colombia, un evento que diariamente concentra la atención de miles de apostadores que confían en la suerte para cambiar su día.

Las principales loterías de modalidad diaria como El Dorado, El Paisita y La Caribeña volvieron a ser protagonistas, en medio de la expectativa habitual que generan estos juegos en los que participan personas de diferentes zonas del país.

A lo largo del día, los jugadores estuvieron pendientes de los resultados de las distintas emisiones, tanto en las jornadas de la mañana como en las de la tarde y la noche, esperando coincidir con los números seleccionados.

Resultados de los sorteos de la jornada

El Dorado Mañana

Premio mayor: 5181.

La Quinta: 1.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Este tipo de juegos de chance sigue ocupando un lugar importante dentro de la cultura de apuestas en Colombia, especialmente por su facilidad de acceso y la posibilidad de participar con montos bajos.

Aunque la mayoría de jugadores no resulta ganadora en cada sorteo, la dinámica diaria mantiene el interés constante, ya que cada jornada representa una nueva oportunidad para probar suerte con diferentes combinaciones numéricas.