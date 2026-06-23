Loterías

Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche en el sorteo del martes 23 de junio de 2026

Estas las combinaciones numéricas que resultaron ganadoras en ambas ediciones del día de hoy.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
23 de junio de 2026 a las 2:09 p. m.
Resultados del Chontico Día y Noche
Resultados del Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este martes, 23 de junio de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional Lotería El Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darle un giro a sus finanzas.

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 20 de octubre.
Números ganadores del martes 23 de junio: así quedaron El Dorado, El Paisita y La Caribeña

El sorteo 8470 dejó como número ganador el 3973, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por “La Quinta”, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 2.

Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 23 de junio de 2026

Premio mayor: 3973 - 2

  • Tres últimos: 973.
  • Dos últimos: 73.
  • Cifra completa: 3973.
  • La Quinta: 2.
YouTube video KMKbK1RWKhw thumbnail

Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 23 de junio de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente.
  • Dos últimos: pendiente.
  • Cifra completa: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.
YouTube video 7YCmkHGrn3I thumbnail

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el miércoles 24 de junio, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 22 de junio de 2026 - 7048. La Quinta: 4.
  • 21 de junio de 2026 - 7048. La Quinta: 4.
  • 20 de junio de 2026 - 0384. La Quinta: 9.

Chontico Noche

  • 22 de junio de 2026 - 4679. La Quinta: 5.
  • 21 de junio de 2026 - 4679. La Quinta: 5.
  • 20 de junio de 2026 - 6995. La Quinta: 3.