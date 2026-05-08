Resultado lotería Chontico Día y Noche en el sorteo del viernes 8 de mayo de 2026

La Lotería Chontico sigue posicionándose como una de las opciones favoritas entre los aficionados a los sorteos diarios, gracias a una dinámica sencilla y con resultados rápidos que mantiene atentos a miles de jugadores en todo el país.

Tenga en cuenta los números ganadores de la lotería La Antioqueñita Día y Tarde del viernes 8 de mayo de 2026

Como ya es habitual, este viernes 8 de mayo habrá dos oportunidades para apostar y conocer los números ganadores. El primer sorteo está programado para la 1:00 de la tarde, una franja que suele atraer a quienes prefieren resolver temprano su suerte del día sin tener que esperar hasta la noche.

Horas después, sobre las 8:00 p. m., se llevará a cabo el sorteo principal, considerado por muchos seguidores como el momento más esperado de la jornada debido a la expectativa que genera entre quienes esperan acertar la combinación ganadora.

La modalidad de doble sorteo se ha convertido en uno de los principales atractivos de esta lotería, ya que combina rapidez, facilidad para participar y la emoción constante que acompaña cada resultado. Precisamente esa fórmula ha permitido que Chontico conserve una amplia comunidad de jugadores que sigue cada jornada con expectativa y entusiasmo.

El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

Resultado de Chontico Día – jueves 7 de mayo

El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:

Premio mayor: 0773 - 4

Tres últimos: 773

Dos últimos: 73

Cifra completa: 0773

Quinta: 4

Resultado de Chontico Noche – jueves 7 de mayo

En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Quinta: pendiente

Anteriores resultados de la lotería Chontico

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.

Chontico Día

7 de mayo de 2026 - 1040. La Quinta: 4

6 de mayo de 2026 - 8718. La Quinta: 7

5 de mayo de 2026 - 1425. La Quinta: 1

Chontico Noche