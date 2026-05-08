Lotería de Medellín dejó millonario premio mayor: estos fueron los números ganadores de este 8 de mayo

Miles de colombianos estuvieron pendientes la noche de este viernes 8 de mayo del nuevo sorteo de la Lotería de Medellín, uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos del país, que volvió a entregar un multimillonario premio mayor.

En esta oportunidad, el premio mayor de la Lotería de Medellín fue de 16.000 millones de pesos, una cifra que convirtió el sorteo en uno de los más esperados por los apostadores que semana tras semana prueban suerte con sus números favoritos.

El número ganador del premio mayor fue el 1967 de la serie 011.

Además del millonario acumulado principal, la lotería también entregó diferentes premios secundarios que repartieron dinero entre decenas de jugadores en distintas regiones del país.

La Lotería de Medellín realiza sus sorteos todos los viernes en la noche y es transmitida a través de canales regionales y plataformas digitales. Con el paso de los años, se ha consolidado como una de las loterías más reconocidas de Colombia por los altos montos que entrega y la cantidad de apostadores que participan cada semana.

Quienes hayan resultado ganadores deben tener en cuenta que el cobro del premio dependerá del valor obtenido. Para premios menores, el proceso puede hacerse en distribuidores autorizados, mientras que los montos más altos deben reclamarse directamente ante la entidad, presentando el billete original y el documento de identidad.

Asimismo, las autoridades recuerdan que los premios de lotería en Colombia están sujetos a descuentos por impuestos, por lo que el valor final recibido puede variar dependiendo del monto ganado.