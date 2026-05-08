Sorteo de la Lotería de Manizales hoy: así quedó el premio mayor este 6 de mayo

La Lotería de Manizales realizó este miércoles 6 de mayo de 2026 el sorteo 4954, uno de los juegos de azar tradicionales del país que entrega un premio mayor de 2.600 millones de pesos. El sorteo se juega únicamente los miércoles y su transmisión se lleva a cabo a las 11:00 de la noche.

Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña hoy, miércoles 6 de mayo

Resultado del sorteo 4954 de la Lotería de Manizales

El sorteo correspondiente a este miércoles dejó como ganador del premio mayor al número 7002 con la serie 208. La Lotería de Manizales continúa posicionándose como una de las más reconocidas del país gracias a sus millonarios premios y a la tradición que mantiene desde hace décadas.

Cada semana, cientos de jugadores siguen de cerca el resultado con la esperanza de convertirse en los nuevos millonarios del país.

Últimos resultados de la Lotería de Manizales

Estos fueron los números ganadores de los sorteos más recientes:

Sorteo 4953 (29 de abril de 2026): 4911, Serie 327

Sorteo 4952 (22 de abril de 2026): 2746, Serie 172

Sorteo 4951 (15 de abril de 2026): 3173, Serie 277

Los resultados anteriores suelen ser consultados por jugadores que revisan tendencias o comparan números jugados en semanas anteriores.