Lotería de Medellín: vea el número ganador de este viernes, 10 de abril de 2026

En la noche del viernes, 10 de abril de 2026, se realizó el sorteo 4829 de la tradicional Lotería de Medellín. Es uno de los juegos de azar más populares de Colombia y puede seguirse a través de los canales regionales y las redes sociales de la marca antioqueña. Se trata del 14° evento del año, que podría coronar a un nuevo ganador de millones de pesos en premios.

Mucho ojo con los números ganadores, que lo podrían dejar como el nuevo multimillonario de Colombia. Este juego de azar se lleva a cabo todos los viernes en horas de la noche, más exactamente sobre las 11:00 p. m., hora colombiana.

El número ganador de la Lotería de Medellín se puede llevar un premio mayor que alcanza los 16 mil millones de pesos, suficiente para salir de la rutina, darle una vuelta a su vida y ver otros rumbos con miles de millones en sus cuentas.

Número ganador del sorteo 4828 - Lotería de Medellín

Premio mayor: 3904

Serie: 472

La Lotería de Medellín recordó que los jugadores deben conservar el billete en buen estado y verificar cuidadosamente el número y la serie antes de iniciar cualquier trámite. Es primordial que el papel esté legible.

Este es otro de los juegos de azar en Colombia que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Recuerde revisar muy bien su billete, número por número. La Lotería del Valle es regulada por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

La Lotería de Medellín se transmite en vivo por televisión y radio, y los demás resultados (secos) se pueden consultar en la página web oficial o reproduciendo el video que se encuentra en este artículo.

Detalle de los premios en juego

Además del premio mayor, el plan de premios de la Lotería de Medellín incluyó varios incentivos secundarios que también pudieron dejar millonarios a los apostadores:

Premio mayor: $16.000 millones

$16.000 millones 2 premios secos: $1.000 millones

$1.000 millones 2 premios secos: $700 millones

$700 millones 2 premios secos: $500 millones

$500 millones 6 premios secos: $100 millones

$100 millones 7 premios secos: $50 millones

$50 millones 10 premios secos: $20 millones

$20 millones 15 premios secos: $10 millones

Estos premios representan una de las bolsas más atractivas dentro de las loterías que se juegan en el país.