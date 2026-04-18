Lotería de Medellín del viernes 17 de abril: estos son los números ganadores

Este viernes se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Medellín, uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en Colombia.

Como cada semana, miles de personas en distintas regiones del país participan con la ilusión de obtener uno de los premios que entrega esta lotería.

El sorteo, que se realiza en horario nocturno, contó con un completo plan de premios que incluyó el premio mayor, así como una serie de premios secos y aproximaciones que amplían las posibilidades de ganar.

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche hoy viernes, 17 de abril de 2026

La dinámica del juego se mantiene bajo estrictos controles para garantizar la transparencia y legalidad del proceso.

La Lotería de esta parte del país se ha consolidado a lo largo de los años como una de las favoritas entre los colombianos, no solo por la cuantía de sus premios, sino también por su trayectoria y credibilidad.

Cada sorteo moviliza a miles de compradores que adquieren sus billetes a través de distribuidores autorizados en todo el territorio nacional.

Las autoridades hacen un llamado a los jugadores para que verifiquen siempre la autenticidad de los billetes y los compren únicamente en puntos oficiales, con el fin de evitar fraudes.

Asimismo, recomiendan revisar cuidadosamente las condiciones del juego y conservar el billete en buen estado, ya que este será indispensable en caso de resultar ganador.

Super Astro Sol del viernes 17 de abril: estos son los números ganadores

Resultados:

Número ganador: 9370

Serie: 305

Para reclamar el premio, el ganador debe presentar el billete original en buen estado, sin enmendaduras ni alteraciones, junto con su documento de identidad en los puntos autorizados o directamente en las oficinas de la entidad.

En el caso de premios menores, estos pueden cobrarse a través de distribuidores oficiales, mientras que los premios mayores requieren un proceso de validación más riguroso, que incluye la verificación del billete y el cumplimiento de requisitos legales.

Además, es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a retenciones por impuestos según la normativa vigente en Colombia, y que existe un plazo determinado para hacer efectivo el cobro, por lo que se recomienda a los ganadores realizar el trámite lo antes posible para evitar inconvenientes.