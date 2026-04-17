Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche hoy viernes, 17 de abril de 2026

El Sinuano, que cuenta con sorteos en las jornadas de la mañana y la noche, se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares de la región Caribe y del país.

Este viernes, 17 de abril de 2026, miles de personas están atentas a los resultados oficiales con la expectativa de haber acertado la combinación ganadora y acceder a los atractivos premios que ofrece esta modalidad.

Resultados ganadores del Chontico Día y Noche de hoy viernes, 17 de abril

En esta jornada, el número ganador del Sinuano Día fue el 7571, acompañado de la modalidad adicional conocida como ‘La Quinta’, correspondiente al número 6.

Resultados de la lotería El Sinuano Día este viernes, 17 de abril de 2026

Premio mayor: 7571

La Quinta: 6

Resultados de la lotería El Sinuano Noche este viernes, 17 de abril de 2026

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

¿Cómo saber si ganó?

Para obtener un premio, la apuesta debe coincidir con el número sorteado respetando el orden exacto de las cifras y la modalidad elegida. El juego contempla varias opciones: el acierto completo de cuatro números, coincidencias en las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último dígito, llamado “uña”.

Loterías de Colombia: resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 17 de abril

Se recomienda verificar cuidadosamente los resultados y, en caso de ganar, presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.