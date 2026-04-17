Resultados ganadores del Chontico Día y Noche de hoy viernes, 17 de abril

Este viernes, 17 de abril, se realizaron los sorteos de Chontico, uno de los juegos de azar con mayor seguimiento en el país, que lleva a cabo sus jornadas en horarios de día y noche.

Loterías de Colombia: resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 17 de abril

Como es habitual, miles de apostadores estuvieron pendientes de la publicación de los resultados, con la expectativa de acertar las cifras ganadoras y quedarse con alguno de los premios disponibles.

En la jornada del sorteo día, el número ganador fue:

Día: 7457

La Quinta: 6

Por su parte, en el sorteo noche, el resultado fue:

Noche: Pendiente

La Quinta: Pendiente

Cabe recordar que en su jornada diurna, Chontico se juega todos los días a la 1:00 p. m., incluidos domingos y festivos, lo que lo convierte en una de las opciones más constantes para quienes prueban su suerte a diario.

La mecánica del juego se basa en la selección de una combinación de cuatro cifras, que van del 0 al 9, mediante un sistema que arroja resultados completamente aleatorios. A partir de este proceso se define el número ganador, lo que genera expectativa entre los apostadores, quienes eligen sus cifras con la esperanza de acertar.

Los premios varían según la cantidad de coincidencias obtenidas. Quienes logran acertar las cuatro cifras pueden multiplicar su apuesta por 4.500. En caso de obtener tres números correctos, el premio equivale a 400 veces lo jugado; con dos aciertos, se reciben 50 veces la inversión, y con una sola cifra acertada, el pago corresponde a cinco veces el valor apostado.