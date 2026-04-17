Loterías de Colombia: resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 17 de abril

Durante la jornada de este viernes 17 de abril, miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos a los sorteos de las principales modalidades de chance del país. Juegos como El Dorado, El Paisita y La Caribeña mantienen una alta participación diaria.
A lo largo del día se realizan distintos sorteos que permiten a los jugadores probar suerte en varias oportunidades. En el caso de El Dorado, por ejemplo, existen sorteos en la mañana y en la tarde, mientras que El Paisita y La Caribeña cuentan con ediciones diurnas y nocturnas.
Resultados del 17 de abril
Para este viernes, los resultados oficiales de estos juegos se conocen de manera progresiva, dependiendo del horario de cada sorteo.
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 5703.
- La Quinta: 9.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Al momento de consultar los resultados, es clave tener en cuenta algunos aspectos básicos:
- Verificar el número en el orden exacto en que fue jugado.
- Revisar tanto las cuatro cifras principales como la denominada “quinta”.
- Conservar el tiquete en buen estado, ya que es indispensable para reclamar premios.