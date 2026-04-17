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Loterías de Colombia: resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 17 de abril

A lo largo del día se realizan distintos sorteos que permiten a los jugadores probar suerte en varias oportunidades.

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Redacción Loterías
17 de abril de 2026, 10:58 a. m.
Resultados de loterías Dorado, Paisita y Caribeña.
Resultados de loterías Dorado, Paisita y Caribeña. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images y loteriasdehoy.co

Durante la jornada de este viernes 17 de abril, miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos a los sorteos de las principales modalidades de chance del país. Juegos como El Dorado, El Paisita y La Caribeña mantienen una alta participación diaria.

A lo largo del día se realizan distintos sorteos que permiten a los jugadores probar suerte en varias oportunidades. En el caso de El Dorado, por ejemplo, existen sorteos en la mañana y en la tarde, mientras que El Paisita y La Caribeña cuentan con ediciones diurnas y nocturnas.

Resultados del 17 de abril

Para este viernes, los resultados oficiales de estos juegos se conocen de manera progresiva, dependiendo del horario de cada sorteo.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 5703.
  • La Quinta: 9.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Al momento de consultar los resultados, es clave tener en cuenta algunos aspectos básicos:

  • Verificar el número en el orden exacto en que fue jugado.
  • Revisar tanto las cuatro cifras principales como la denominada “quinta”.
  • Conservar el tiquete en buen estado, ya que es indispensable para reclamar premios.