Loterías de Colombia: resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 17 de abril

Durante la jornada de este viernes 17 de abril, miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos a los sorteos de las principales modalidades de chance del país. Juegos como El Dorado, El Paisita y La Caribeña mantienen una alta participación diaria.

A lo largo del día se realizan distintos sorteos que permiten a los jugadores probar suerte en varias oportunidades. En el caso de El Dorado, por ejemplo, existen sorteos en la mañana y en la tarde, mientras que El Paisita y La Caribeña cuentan con ediciones diurnas y nocturnas.

Resultados del 17 de abril

Para este viernes, los resultados oficiales de estos juegos se conocen de manera progresiva, dependiendo del horario de cada sorteo.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 5703.

La Quinta: 9.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Al momento de consultar los resultados, es clave tener en cuenta algunos aspectos básicos: