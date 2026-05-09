Los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya fueron publicados.

Miles de apostadores en Colombia revisan si la suerte estuvo de su lado en los sorteos de esta jornada.

La expectativa volvió a sentirse este sábado 9 de mayo en Colombia tras conocerse los resultados de varios de los chances más jugados del país.

Como ocurre en cada sorteo, miles de personas siguieron atentos la publicación de los números ganadores con la ilusión de llevarse un premio.

Número ganador del premio mayor en la Lotería de Santander: jugó el viernes, 8 de mayo de 2026

En esta jornada, sorteos como El Dorado, El Paisita y La Caribeña concentraron la atención de los apostadores, quienes mantienen vivo el interés por este tipo de juegos tradicionales en distintas regiones del país.

La emoción acompañó nuevamente cada anuncio, ya que para muchos participantes cada combinación representa una posibilidad de cambiar su suerte.

Desde tempranas horas, los jugadores comenzaron a revisar sus boletos para verificar si hacen parte de los ganadores de esta fecha.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 7788

La Quinta: 8

Dorado Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

Animal: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Caribeña Noche