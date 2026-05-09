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Colombia juega hoy: resultados de chances del sábado 9 de mayo de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Consulte los números ganadores de los principales chances del país en los sorteos realizados este sábado 9 de mayo.

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Redacción Loterías
9 de mayo de 2026 a las 10:59 a. m.
Miles de colombianos consultaron este sábado 9 de mayo los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña con la esperanza de acertar los números ganadores.
Miles de colombianos consultaron este sábado 9 de mayo los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña con la esperanza de acertar los números ganadores. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya fueron publicados.

Miles de apostadores en Colombia revisan si la suerte estuvo de su lado en los sorteos de esta jornada.

La expectativa volvió a sentirse este sábado 9 de mayo en Colombia tras conocerse los resultados de varios de los chances más jugados del país.

Como ocurre en cada sorteo, miles de personas siguieron atentos la publicación de los números ganadores con la ilusión de llevarse un premio.

Número ganador del premio mayor en la Lotería de Santander: jugó el viernes, 8 de mayo de 2026

En esta jornada, sorteos como El Dorado, El Paisita y La Caribeña concentraron la atención de los apostadores, quienes mantienen vivo el interés por este tipo de juegos tradicionales en distintas regiones del país.

La emoción acompañó nuevamente cada anuncio, ya que para muchos participantes cada combinación representa una posibilidad de cambiar su suerte.

Desde tempranas horas, los jugadores comenzaron a revisar sus boletos para verificar si hacen parte de los ganadores de esta fecha.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 7788
  • La Quinta: 8
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Dorado Noche

  • Premio mayor:pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor:pendiente
  • La Quinta: pendiente

Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • Animal: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente