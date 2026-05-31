Baloto: estos son los números ganadores del sorteo del sábado 30 de mayo de 2026

El Baloto cierra el mes con uno de los sorteos más esperados por los jugadores en Colombia. Este sábado 30 de mayo se llevó a cabo el sorteo número, recordando que este juego de azar opera únicamente los lunes, miércoles y sábados en todo el país.
Para esta jornada, el acumulado del Baloto alcanzó los 35.200 millones de pesos, mientras que en la modalidad Baloto Revancha la cifra llegó a 22.100 millones de pesos, consolidándose como uno de los premios más altos del momento.
Resultados del sorteo del Baloto del 30 de mayo de 2026
Acumulado de $ 35.200 millones
- Número ganador: 02 - 08 - 11 - 25 - 26
- Súper balota: 15
Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 30 de mayo de 2026
Acumulado de $ 22.100 millones
Número ganador: 08 - 14 - 23 - 34 - 38
Súper balota: 04
Así se han movido los últimos resultados del Baloto
El comportamiento reciente de las cifras sigue siendo observado de cerca por los apostadores. Estos fueron los números de los últimos tres sorteos del Baloto con súper balota:
En los últimos sorteos, los números ganadores del Baloto tradicional fueron los siguientes:
- 27 de mayo de 2026: 40 - 14 - 07 - 23 - 20 - Super balota: 10
- 25 de mayo de 2026: 12 - 14 - 37 - 38 - 39 - Superbalota 16
- 23 de mayo de 2026: 23 - 27 - 29 - 30 - 38 - Superbalota 08
Por su parte, los resultados recientes del Baloto Revancha fueron:
- 27 de mayo de 2026: 37 - 31 - 26 - 11 - 24 - Super balota: 16
- 25 de mayo de 2026: 06 - 13 - 20 - 32 - 42 - Superbalota 16
- 23 de mayo de 2026: 12 - 16 - 25 - 27 - 37 - Superbalota 07