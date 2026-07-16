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Resultado del Baloto hoy: consulte si ganó los 48.000 millones de pesos del sorteo tradicional o los 8.000 de la Revancha

Los apostadores ya pueden verificar si acertaron los números del Baloto y la Revancha.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

16 de julio de 2026 a las 6:10 a. m.
El Baloto puso en juego $56.000 millones entre el sorteo tradicional y la Revancha.
El Baloto puso en juego $56.000 millones entre el sorteo tradicional y la Revancha. Foto: Getty Images / Baloto

El Baloto realizó este miércoles 15 de julio de 2026 el sorteo 2683, en el que estuvo en juego un acumulado de 48.000 millones de pesos en la modalidad tradicional y 8.000 millones de pesos en Baloto Revancha.

Resultados oficiales de Super Astro Sol
Super Astro Sol: estos son los números ganadores del miércoles 15 de julio de 2026

Resultados del Baloto del 15 de julio de 2026

Sorteo 2683

Acumulado: $48.000 millones

  • Número ganador: 02, 04, 08, 12, 24
  • Súper balota: 04

Resultados del Baloto Revancha del 15 de julio de 2026

Acumulado: $8.000 millones

  • Número ganador: 10, 22, 27, 30, 35
  • Súper balota: 16

Estos fueron los últimos resultados del Baloto

El nuevo sorteo del Baloto ya tiene combinación ganadora y Súper Balota definida.
El sorteo 2683 del Baloto dejó nuevos resultados para quienes buscaron hacerse millonarios. Foto: Getty Images / Baloto

Baloto

  • 13 de julio de 2026: 08 - 11 - 21 - 32 - 38 | Súper balota: 08
  • 11 de julio de 2026: 03 - 22 - 28 - 32 - 34 | Súper balota: 14
  • 8 de julio de 2026: 11 - 15 - 20 - 24 - 30 | Súper balota: 02

Baloto Revancha

  • 13 de julio de 2026: 10 - 11 - 15 - 21 - 34 | Súper balota: 01
  • 11 de julio de 2026: 29 - 35 - 38 - 41 - 42 | Súper balota: 02
  • 8 de julio de 2026: 04 - 12 - 26 - 35 - 37 | Súper balota: 13