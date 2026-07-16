Resultado del Baloto hoy: consulte si ganó los 48.000 millones de pesos del sorteo tradicional o los 8.000 de la Revancha

El Baloto realizó este miércoles 15 de julio de 2026 el sorteo 2683, en el que estuvo en juego un acumulado de 48.000 millones de pesos en la modalidad tradicional y 8.000 millones de pesos en Baloto Revancha.

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del miércoles 15 de julio de 2026

Resultados del Baloto del 15 de julio de 2026

Sorteo 2683

Acumulado: $48.000 millones

Número ganador: 02, 04, 08, 12, 24

Súper balota: 04

Resultados del Baloto Revancha del 15 de julio de 2026

Acumulado: $8.000 millones

Número ganador: 10, 22, 27, 30, 35

Súper balota: 16

Estos fueron los últimos resultados del Baloto

El sorteo 2683 del Baloto dejó nuevos resultados para quienes buscaron hacerse millonarios. Foto: Getty Images / Baloto

Baloto

13 de julio de 2026: 08 - 11 - 21 - 32 - 38 | Súper balota: 08

08 - 11 - 21 - 32 - 38 | Súper balota: 08 11 de julio de 2026: 03 - 22 - 28 - 32 - 34 | Súper balota: 14

03 - 22 - 28 - 32 - 34 | Súper balota: 14 8 de julio de 2026: 11 - 15 - 20 - 24 - 30 | Súper balota: 02

Baloto Revancha

13 de julio de 2026: 10 - 11 - 15 - 21 - 34 | Súper balota: 01

10 - 11 - 15 - 21 - 34 | Súper balota: 01 11 de julio de 2026: 29 - 35 - 38 - 41 - 42 | Súper balota: 02

29 - 35 - 38 - 41 - 42 | Súper balota: 02 8 de julio de 2026: 04 - 12 - 26 - 35 - 37 | Súper balota: 13