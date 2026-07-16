Resultado del Baloto hoy: consulte si ganó los 48.000 millones de pesos del sorteo tradicional o los 8.000 de la Revancha

El Baloto realizó este miércoles 15 de julio de 2026 el sorteo 2683, en el que estuvo en juego un acumulado de 48.000 millones de pesos en la modalidad tradicional y 8.000 millones de pesos en Baloto Revancha.
Super Astro Sol: estos son los números ganadores del miércoles 15 de julio de 2026
Resultados del Baloto del 15 de julio de 2026
Sorteo 2683
Acumulado: $48.000 millones
- Número ganador: 02, 04, 08, 12, 24
- Súper balota: 04
Resultados del Baloto Revancha del 15 de julio de 2026
Acumulado: $8.000 millones
Loterías
Loterías
Loterías
- Número ganador: 10, 22, 27, 30, 35
- Súper balota: 16
Estos fueron los últimos resultados del Baloto
El sorteo 2683 del Baloto dejó nuevos resultados para quienes buscaron hacerse millonarios. Foto: Getty Images / Baloto
Baloto
- 13 de julio de 2026: 08 - 11 - 21 - 32 - 38 | Súper balota: 08
- 11 de julio de 2026: 03 - 22 - 28 - 32 - 34 | Súper balota: 14
- 8 de julio de 2026: 11 - 15 - 20 - 24 - 30 | Súper balota: 02
Baloto Revancha
- 13 de julio de 2026: 10 - 11 - 15 - 21 - 34 | Súper balota: 01
- 11 de julio de 2026: 29 - 35 - 38 - 41 - 42 | Súper balota: 02
- 8 de julio de 2026: 04 - 12 - 26 - 35 - 37 | Súper balota: 13