Último sorteo del mes de la Lotería Del Cauca: resultado ganador del sábado 30 de mayo de 2026

La Lotería del Cauca realizó el último sorteo de mayo este sábado 30 de mayo de 2026, entregando un premio mayor de 8.000 millones de pesos. Miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos al resultado del sorteo 2613, que se llevó a cabo como es habitual a las 11:00 de la noche.

Número ganador de la Lotería del Cauca del 30 de mayo de 2026

De acuerdo con el resultado oficial del sorteo 2613, el premio mayor de la Lotería del Cauca quedó en manos del billete identificado con:

Número: 3873

3873 Serie: 155

Los jugadores que adquirieron el billete ganador con esta combinación podrán iniciar el proceso para reclamar el millonario premio, siguiendo los requisitos establecidos por la entidad.

Resultados de los últimos tres sorteos

Quienes siguen de cerca la Lotería del Cauca también suelen revisar el historial reciente de números ganadores. Estos fueron los resultados de las últimas tres semanas:

Sorteo 2613 (30 de mayo de 2026): Número 3873, serie 155.

Sorteo 2612 (23 de mayo de 2026): Número 8315, serie 202.

Sorteo 2611 (16 de mayo de 2026): Número 2062, serie 116.

Un premio mayor de 8.000 millones de pesos

La Lotería del Cauca cuenta con uno de los planes de premios más atractivos del país. Para el sorteo 2613, la distribución fue la siguiente:

Premio Mayor: $8.000 millones (1 premio)

(1 premio) Premio Seco: $300 millones (1 premio)

(1 premio) Segundo Seco: $200 millones (1 premio)

(1 premio) Tercer Seco: $100 millones (1 premio)

(1 premio) Cuarto Seco: $100 millones (1 premio)

(1 premio) Quinto Seco: $50 millones (1 premio)

(1 premio) Sexto Seco: $50 millones (1 premio)

(1 premio) Séptimo Seco: $50 millones (1 premio)

(1 premio) Secos del 8 al 36: $10 millones cada uno (29 premios)

Este esquema permite que decenas de jugadores tengan la posibilidad de obtener importantes sumas de dinero en cada edición del tradicional juego de azar.