Lotería del Cauca: estos son los resultados del sorteo del sábado 23 de mayo de 2026

En la búsqueda de recibir una fortuna, cada día miles de colombianos participan en juegos de azar con la esperanza de que la suerte les cambie la vida, especialmente en sorteos tradicionales como las loterías.

En este contexto, el sábado 23 de mayo de 2026 se llevó a cabo una nueva edición de la Lotería del Cauca, que entregó su premio mayor.

Lotería del Cauca del 23 de mayo

Premio mayor: 8315.

Serie: 202.

¿Qué se debe hacer para cobrar un premio de la Lotería del Cauca?

Los procesos para reclamar los premios varían según el tipo de ganancia obtenida. A continuación, los pasos principales:

Aproximaciones: Si el jugador resulta ganador de una aproximación, puede dirigirse a su lotero de confianza para cambiar las fracciones premiadas. Estas pueden ser canjeadas por dinero en efectivo o por nuevos billetes de la Lotería del Cauca.

Premios secos: Estos premios pueden reclamarse en puntos de venta autorizados. En estos casos, el pago se realiza de forma directa o el billete puede ser enviado a la oficina principal para su respectiva verificación.

Premios superiores a $2.036.000: Para cobrar estas sumas es necesario presentar:

Cédula de ciudadanía

RUT expedido por la DIAN

El billete original en buen estado

Premio mayor: En el caso del premio mayor, el ganador debe acudir directamente a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete original, la cédula, el RUT y la certificación de una cuenta bancaria. Tras la verificación de autenticidad, se levanta un acta oficial que permite iniciar el proceso de pago correspondiente.