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El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados y números ganadores del lunes 1 de junio

Miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados de las principales loterías regionales.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
1 de junio de 2026 a las 11:14 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 1 de junio.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 1 de junio. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Las principales loterías y chances del país realizaron este lunes 1 de junio una nueva jornada de sorteos que dejó expectativa entre miles de jugadores que diariamente prueban su suerte con diferentes combinaciones.

Durante el día y la noche se conocieron los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los sorteos más seguidos por los apostadores en Colombia.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 2397.
  • La Quinta: 6.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Los participantes que acertaron las cifras podrán consultar con las entidades autorizadas el proceso para reclamar sus premios, de acuerdo con el monto obtenido y las condiciones establecidas para cada juego.