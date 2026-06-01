El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados y números ganadores del lunes 1 de junio

Las principales loterías y chances del país realizaron este lunes 1 de junio una nueva jornada de sorteos que dejó expectativa entre miles de jugadores que diariamente prueban su suerte con diferentes combinaciones.

Durante el día y la noche se conocieron los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los sorteos más seguidos por los apostadores en Colombia.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 2397.

La Quinta: 6.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Los participantes que acertaron las cifras podrán consultar con las entidades autorizadas el proceso para reclamar sus premios, de acuerdo con el monto obtenido y las condiciones establecidas para cada juego.