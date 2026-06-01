El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados y números ganadores del lunes 1 de junio

Las principales loterías y chances del país realizaron este lunes 1 de junio una nueva jornada de sorteos que dejó expectativa entre miles de jugadores que diariamente prueban su suerte con diferentes combinaciones.
Durante el día y la noche se conocieron los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los sorteos más seguidos por los apostadores en Colombia.
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 2397.
- La Quinta: 6.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Los participantes que acertaron las cifras podrán consultar con las entidades autorizadas el proceso para reclamar sus premios, de acuerdo con el monto obtenido y las condiciones establecidas para cada juego.