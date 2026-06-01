Números ganadores de la Lotería de Cundinamarca del 1 de junio de 2026

Cada lunes, los amantes de los juegos de azar y las loterías se conectan con la transmisión oficial de la Lotería de Cundinamarca, con el fin de conocer el resultado de un nuevo sorteo.

Las loterías en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 25 de mayo de 2026

Es importante tener en cuenta que estos juegos de azar a nivel nacional son regulados por Coljuegos y, para evitar ser víctima de estafas, es crucial adquirirlos a través de los puntos oficiales.

El día lunes 1 de junio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el XXXX, de la serie XXX.

Resultados del último sorteo de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

Número XXXX de la serie XXX.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

Sorteo del 25 de mayo de 2026 : número 2585 de la serie 161.

: número de la serie Sorteo del 19 de mayo de 2026 : número 5376 de la serie 019.

: número de la serie Sorteo del 11 de mayo de 2026: número 2580 de la serie 196.

La jugada del día: resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 1 de junio de 2026

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 9 de junio de 2026 a las 11:15 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

Sorteo del 1 de junio de 2026. Foto: Lotería de Cundinamarca

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente