Hay un nuevo millonario en el país: cayó el acumulado de Miloto

Cayó el acumulado de Miloto por 350 millones de pesos. El afortunado le apostó a la suerte este viernes, 29 de mayo, al sorteo 545.

Según el reporte oficial, los números que dejaron a un nuevo millonario en Bogotá fueron: 03, 12, 15, 23 y 28.

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Así mismo, se informó que el sorteo 545, además de beneficiar al ganador del premio mayor, distribuyó un total de 442.712.950 pesos entre 12.448 ganadores en varias categorías.

Desde Miloto resaltaron que los premios secundarios se repartieron, tal como se expone a continuación.

Cuatro aciertos: Un total de 41 personas lograron acertar cuatro números, llevándose cada una un premio individual de 443.350 pesos, para un acumulado en esta categoría de 18.177.350 pesos.

Un total de 41 personas lograron acertar cuatro números, llevándose cada una un premio individual de 443.350 pesos, para un acumulado en esta categoría de 18.177.350 pesos. Tres aciertos: Esta categoría registró 1.148 ganadores, quienes recibieron 25.700 pesos por boleto, totalizando 29.503.600 pesos en premiación.

Esta categoría registró 1.148 ganadores, quienes recibieron 25.700 pesos por boleto, totalizando 29.503.600 pesos en premiación. Dos aciertos: Fue el grupo más numeroso, con 11.258 personas que acertaron dos números. Cada ganador obtuvo 4.000 pesos, sumando un total de 45.032.000 pesos distribuidos.

Es de destacar que el tiquete ganador fue adquirido en la modalidad manual.

¿Cómo reclamar el premio de Miloto?

En la página oficial de Miloto explican que, para cobrar premios menores a 182 UVT ($9.532.068), el afortunado debe presentar la siguiente documentación:​

​Tiquete original: si la compra se realizó de manera digital, debe imprimir el tiquete que fue enviado al correo electrónico o se puede descargar en el menú de “Mis Apuestas” desde el perfil del comprador. Los campos deben estar totalmente diligenciados.​

si la compra se realizó de manera digital, debe imprimir el tiquete que fue enviado al correo electrónico o se puede descargar en el menú de “Mis Apuestas” desde el perfil del comprador. Los campos deben estar totalmente diligenciados.​ Documento de identidad: cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

Super Astro Sol del viernes 29 de mayo: estos son los números ganadores

Entretanto, para cobrar premios superiores a 182 UVT ($9.532.068), el ganador debe llamar al número (601) 7426861 en la extensión 72749 en horario de oficina y presentarse en la sucursal fiduciaria que te autoricen con la siguiente documentación:​

Tiquete original y en perfecto estado: si la compra se realizó de manera digital, debe imprimir el tiquete que fue enviado al correo electrónico o se puede descargar en el menú de “Mis Apuestas” desde el perfil del comprador. Los campos deben estar totalmente diligenciados.

si la compra se realizó de manera digital, debe imprimir el tiquete que fue enviado al correo electrónico o se puede descargar en el menú de desde el perfil del comprador. Los campos deben estar totalmente diligenciados. Documento de identidad: cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.