¿Ganó? Estos fueron los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del viernes 29 de mayo

La suerte volvió a girar este viernes 29 de mayo con una nueva jornada de sorteos de algunas de las loterías y chances más populares del país. Miles de colombianos estuvieron atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, juegos que diariamente entregan premios y mantienen la expectativa de quienes prueban fortuna con diferentes combinaciones numéricas.

Como ocurre en cada jornada, los apostadores consultaron rápidamente los números ganadores para verificar si lograron acertar el premio mayor o alguna de las cifras premiadas.

El Dorado se mantiene como uno de los chances más reconocidos a nivel nacional, mientras que El Paisita y La Caribeña cuentan con una amplia acogida en distintas regiones del país gracias a sus sorteos diarios y a las diferentes modalidades de juego que ofrecen.

Los resultados oficiales correspondientes al viernes 29 de mayo ya fueron publicados por las entidades autorizadas, por lo que los jugadores pueden revisar sus tiquetes y confirmar si la suerte estuvo de su lado en esta oportunidad.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 7094.

La Quinta: 7.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche