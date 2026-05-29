¿La suerte estuvo de su lado? Estos son los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este viernes, 29 de mayo

La Antioqueñita se ha logrado consolidar como uno de los juegos de azar más populares de Colombia, ofreciendo a sus apostadores dos oportunidades diarias para ganar millonarios premios.

Super Astro Luna: los números ganadores del sorteo del 28 de mayo de 2026

Estos sorteos se han convertido en una alternativa para quienes sueñan con ganar una significativa suma de dinero y darle un giro a su vida con el beneficio.

Tal como lo sugiere su nombre, este juego es uno de los más representativos del departamento de Antioquia y cada día atrae a miles de personas que confían en la suerte para lograr el objetivo de obtener el gran premio.

En el sorteo de este viernes, 29 de mayo de 2026, la versión de La Antioqueñita Día, el número ganador fue 6869, acompañado por la balota denominada como La Quinta, número 6.

Resultados del sorteo 6527 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 6869

Quinta balota: 6

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta edición se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6528 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Lotería El Dorado, El Paisita y La Caribeña del jueves 28 de mayo: consulte los números del premio mayor

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 28 de mayo de 2026: 8124 – Quinta balota: 8

– Quinta balota: Sorteo del 27 de mayo de 2026: 3209 – Quinta balota: 3

– Quinta balota: Sorteo del 26 de mayo de 2026: 9053 – Quinta balota: 3

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 28 de mayo de 2026: 8477 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Sorteo del 27 de mayo de 2026: 8127 – Quinta balota: 7

– Quinta balota: Sorteo del 26 de mayo de 2026: 2162 – Quinta balota: 2

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo el sábado, 30 de mayo de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.