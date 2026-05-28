Lotería El Dorado, El Paisita y La Caribeña del jueves 28 de mayo: consulte los números del premio mayor

El jueves 28 de mayo se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos de varias de las loterías autorizadas en Colombia, juegos regulados por Coljuegos, entidad encargada de garantizar la transparencia y legalidad de las apuestas en el país.
Miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados de las principales loterías regionales, que mantienen su calendario habitual de sorteos a lo largo del día.
El Dorado, uno de los juegos más populares a nivel nacional, realiza sus sorteos en dos jornadas: en la mañana y en la tarde. Los jugadores suelen consultar los resultados alrededor de las 11:00 a. m. y nuevamente hacia las 3:30 p. m., con la expectativa de conocer si sus números resultaron ganadores.
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 0665.
- La Quinta: 2.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
En Antioquia, El Paisita continúa siendo una de las opciones favoritas de los apostadores, gracias a su tradición y alta participación diaria.
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Por su parte, La Caribeña completó su programación de sorteos del día con sus jornadas de la tarde y la noche, manteniendo la dinámica habitual de premios y participación.
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Se recomienda a los participantes conservar sus billetes y consultar únicamente los canales oficiales de cada lotería para verificar los resultados, evitando así posibles fraudes o información errónea.