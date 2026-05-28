¿Ganó hoy? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche de este jueves, 28 de mayo de 2026

La lotería Chontico es uno de los juegos de azar más populares en Colombia, debido a la emocionante oportunidad que representa para sus jugadores de ganar millonarios premios.

Para este jueves, 28 de mayo de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo de Chontico Día, dando como resultado la cifra ganadora 7559, junto a la balota denominada como “La Quinta” número 0.

Este es el resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 28 de mayo de 2026

Premio mayor: 7559 - 0

Tres últimas cifras: 559

Dos últimas cifras: 59

Número completo: 7559

Última cifra: 0

Recuerde que la dinámica de esta lotería es bastante sencilla. Para participar, solo es necesario adquirir un billete con una serie de cuatro cifras, las cuales puede elegir personalmente o dejar que sean asignadas de forma aleatoria por la máquina expendedora.

Durante el sorteo, se extraen cuatro números de una tómbola que contiene del 0 al 9. El orden de los números extraídos es clave para determinar los ganadores y el premio que reciben.

Este es el resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 28 de mayo de 2026

Premio mayor:

Tres últimas cifras: pendiente.

Dos últimas cifras: pendiente.

Número completo: pendiente.

Última cifra:pendiente.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el viernes 29 de octubre, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

Miércoles 27 de mayo de 2026 - 5420. La Quinta: 2.

Martes 26 de mayo de 2026 - 0409. La Quinta: 8.

Lunes 25 de mayo de 2026 - 7070. La Quinta: 7.

Chontico Noche