Último sorteo de la Lotería de Bogotá en el mes: sorteo 2848 con premio mayor de 10.000 millones

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 28 de mayo de 2026 el sorteo 2848, el último del mes, con un premio mayor de 10.000 millones de pesos. El tradicional juego de azar, que se celebra todos los jueves a las 11:15 p.m., volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia.

Resultado del premio mayor

El número ganador del premio mayor fue el 5351 con la serie 215, correspondiente al sorteo 2848 de la Lotería de Bogotá.

Además del acumulado principal, el plan de premios incluyó millonarios secos que entregan incentivos económicos a varios jugadores en cada edición.

Historial de los últimos resultados de la Lotería de Bogotá

Durante mayo de 2026, la lotería dejó los siguientes números ganadores:

Sorteo 2847 (21 de mayo de 2026): 8270 — Serie 147

Sorteo 2846 (14 de mayo de 2026): 8220 — Serie 333

Sorteo 2845 (7 de mayo de 2026): 4795 — Serie 302

La Lotería de Bogotá mantiene sorteos semanales cada jueves, consolidándose como una de las loterías más tradicionales y reconocidas del país.

La Lotería de Bogotá despidió mayo con uno de sus sorteos más esperados. Foto: Getty Images / Lotería de Bogotá

Así quedó el plan de premios del sorteo 2848

El sorteo 2848 contó con un amplio esquema de premios para los jugadores:

Premio mayor: $10.000 millones

Premio seco: $1.000 millones

2 premios secos de: $500 millones

3 premios secos de: $200 millones

6 premios secos de: $50 millones

10 premios secos de: $20 millones

30 premios secos de: $10 millones

Los participantes pueden adquirir el billete completo o por fracciones autorizadas, dependiendo del valor que deseen apostar.