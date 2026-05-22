Resultado Lotería de Bogotá: sorteo del 21 de mayo de 2026

“¡Hoy es Jueves de la Suerte y el tambor anuncia fortuna!”, señaló la Lotería de Bogotá este 21 de mayo de 2026, anunciando el sorteo 2847, uno de los más esperados por los apostadores del país debido a su premio mayor de 10.000 millones de pesos. El juego se lleva a cabo todos los jueves a las 11:15 de la noche y entrega además múltiples premios secos de diferentes valores.
Resultado del premio mayor
En esta oportunidad, el número ganador del premio mayor fue el:
- Número: 8270.
- Serie: 147.
Premio mayor y secos millonarios
Además del acumulado principal de 10.000 millones de pesos, el plan de premios de la Lotería de Bogotá incluye varias categorías adicionales que aumentan las posibilidades de ganar.
¡Hoy es Jueves de la Suerte y el tambor anuncia fortuna! 🎶— Lotería de Bogotá (@loteriadebogota) May 21, 2026
El repique de los tambores ya se siente, porque hoy juega la que más billete da. #LoteríaDeBogotá #YoJuegoLegal #NosUneLaLotería #Sorteo2847 #AlRitmoDeLaSuerte pic.twitter.com/lurhAySeJ6
Estos son los premios entregados en cada sorteo:
- Premio mayor: $10.000 millones
- Premio seco: $1.000 millones
- 2 premios secos de $500 millones
- 3 premios secos de $200 millones
- 6 premios secos de $50 millones
- 10 premios secos de $20 millones
- 30 premios secos de $10 millones
Últimos números ganadores de la Lotería de Bogotá
Los sorteos recientes de la Lotería de Bogotá dejaron los siguientes resultados:
- Sorteo Extraordinario 13 (16 de mayo de 2026): 4589, serie 412
- Sorteo 2846 (14 de mayo de 2026): 8220, serie 333
- Sorteo 2845 (7 de mayo de 2026): 8194, serie 061