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Resultado Lotería de Bogotá: sorteo del 21 de mayo de 2026

Miles de jugadores siguieron el sorteo 2847 de la Lotería de Bogotá este 21 de mayo.

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Redacción Loterías
22 de mayo de 2026 a las 7:02 a. m.
El tradicional “jueves de la suerte” dejó un nuevo número ganador en Bogotá.
El tradicional “jueves de la suerte” dejó un nuevo número ganador en Bogotá. Foto: Getty Images / Lotería de Bogotá

“¡Hoy es Jueves de la Suerte y el tambor anuncia fortuna!”, señaló la Lotería de Bogotá este 21 de mayo de 2026, anunciando el sorteo 2847, uno de los más esperados por los apostadores del país debido a su premio mayor de 10.000 millones de pesos. El juego se lleva a cabo todos los jueves a las 11:15 de la noche y entrega además múltiples premios secos de diferentes valores.

Conozca si se llevó el acumulado del Baloto: 41.600 millones de pesos se sortearon hoy, miércoles 20 de mayo de 2026

Resultado del premio mayor

En esta oportunidad, el número ganador del premio mayor fue el:

  • Número: 8270.
  • Serie: 147.
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Premio mayor y secos millonarios

Además del acumulado principal de 10.000 millones de pesos, el plan de premios de la Lotería de Bogotá incluye varias categorías adicionales que aumentan las posibilidades de ganar.

Estos son los premios entregados en cada sorteo:

  • Premio mayor: $10.000 millones
  • Premio seco: $1.000 millones
  • 2 premios secos de $500 millones
  • 3 premios secos de $200 millones
  • 6 premios secos de $50 millones
  • 10 premios secos de $20 millones
  • 30 premios secos de $10 millones

Últimos números ganadores de la Lotería de Bogotá

Los sorteos recientes de la Lotería de Bogotá dejaron los siguientes resultados:

  • Sorteo Extraordinario 13 (16 de mayo de 2026): 4589, serie 412
  • Sorteo 2846 (14 de mayo de 2026): 8220, serie 333
  • Sorteo 2845 (7 de mayo de 2026): 8194, serie 061