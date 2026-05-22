Resultado Lotería de Bogotá: sorteo del 21 de mayo de 2026

“¡Hoy es Jueves de la Suerte y el tambor anuncia fortuna!”, señaló la Lotería de Bogotá este 21 de mayo de 2026, anunciando el sorteo 2847, uno de los más esperados por los apostadores del país debido a su premio mayor de 10.000 millones de pesos. El juego se lleva a cabo todos los jueves a las 11:15 de la noche y entrega además múltiples premios secos de diferentes valores.

Conozca si se llevó el acumulado del Baloto: 41.600 millones de pesos se sortearon hoy, miércoles 20 de mayo de 2026

Resultado del premio mayor

En esta oportunidad, el número ganador del premio mayor fue el:

Número: 8270.

Serie: 147.

Premio mayor y secos millonarios

Además del acumulado principal de 10.000 millones de pesos, el plan de premios de la Lotería de Bogotá incluye varias categorías adicionales que aumentan las posibilidades de ganar.

Estos son los premios entregados en cada sorteo:

Premio mayor: $10.000 millones

Premio seco: $1.000 millones

2 premios secos de $500 millones

3 premios secos de $200 millones

6 premios secos de $50 millones

10 premios secos de $20 millones

30 premios secos de $10 millones

Últimos números ganadores de la Lotería de Bogotá

Los sorteos recientes de la Lotería de Bogotá dejaron los siguientes resultados: