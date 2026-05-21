Colorloto: números ganadores para el sorteo del jueves 21 de mayo de 2026

Este jueves, 21 de mayo de 2026, se llevó a cabo el sorteo de la Lotería de Colorloto.

Chontico: este es el resultado del sorteo 8437 del jueves 21 de mayo

Resultados de Colorloto del 21 de mayo de 2026

Los números ganadores del sorteo fueron:

Pendiente.

El acumulado está en 1.800 millones de pesos.

“Elige 6 colores entre amarillo, azul, rojo, verde, blanco o negro y a cada color asígnale un número del 1 al 7”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

Loterías de hoy 21 de mayo: estos fueron los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Los interesados en participar en ColorLoto pueden adquirir sus balotas a través de la página web de Baloto por un precio de 5.000 pesos. También es posible comprar tiquetes en los mismos puntos de venta donde se adquieren los boletos de Baloto o Miloto.

El próximo sorteo de Colorloto se jugará el lunes 25 de mayo a las 11:40 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El plan de premios es el siguiente

Premio mayor: 5 (verde) - 6 (negro) - 3 (rojo) - 6 (amarillo) - 7 (rojo) - 3 (verde).

5 (verde) - 6 (negro) - 3 (rojo) - 6 (amarillo) - 7 (rojo) - 3 (verde). Números ganadores: 563673

563673 Colores ganadores: verde, negro, rojo, amarillo, verde.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.