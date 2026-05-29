Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo este viernes, 29 de mayo de 2026

Miles de colombianos estuvieron atentos durante este viernes, 29 de mayo de 2026, al más reciente sorteo de la Lotería Chontico Día y Noche, uno de los juegos de azar con mayor seguimiento en el país.

¿Ganó? Estos fueron los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del viernes 29 de mayo

La expectativa creció con el paso de las horas hasta que finalmente se confirmó que el número ganador de esta edición fue el 9712.

“La Quinta”, la balota adicional del sorteo que también genera expectativa entre los participantes, entregó en esta ocasión el número 7.

Chontico es uno de los juegos más populares en Colombia. Foto: Getty Images

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 29 de mayo de 2026

Premio mayor: 9712 - 7

Tres últimas cifras: 712

Dos últimas cifras: 12

Número completo: 9712

Última cifra: 7

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 29 de mayo de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

Recuerde que la dinámica de esta lotería es bastante sencilla. Para participar, solo es necesario adquirir un billete con una serie de cuatro cifras, las cuales puede elegir personalmente o dejar que sean asignadas de forma aleatoria por la máquina expendedora.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el sábado 30 de mayo, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

Jueves 28 de mayo de 2026 - 7559. La Quinta: 0.

Miércoles 27 de mayo de 2026 - 5420. La Quinta: 2.

Martes 26 de mayo de 2026 - 0409. La Quinta: 8.

Chontico Noche