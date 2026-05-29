Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo este viernes, 29 de mayo de 2026

Miles de colombianos estuvieron atentos durante este viernes, 29 de mayo de 2026, al más reciente sorteo de la Lotería Chontico Día y Noche, uno de los juegos de azar con mayor seguimiento en el país.
La expectativa creció con el paso de las horas hasta que finalmente se confirmó que el número ganador de esta edición fue el 9712.
“La Quinta”, la balota adicional del sorteo que también genera expectativa entre los participantes, entregó en esta ocasión el número 7.
Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 29 de mayo de 2026
Premio mayor: 9712 - 7
- Tres últimas cifras: 712
- Dos últimas cifras: 12
- Número completo: 9712
- Última cifra: 7
Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 29 de mayo de 2026
Premio mayor: pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Número completo: pendiente
- Última cifra: pendiente
Recuerde que la dinámica de esta lotería es bastante sencilla. Para participar, solo es necesario adquirir un billete con una serie de cuatro cifras, las cuales puede elegir personalmente o dejar que sean asignadas de forma aleatoria por la máquina expendedora.
El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el sábado 30 de mayo, en los horarios habituales.
Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.
Chontico Día
- Jueves 28 de mayo de 2026 - 7559. La Quinta: 0.
- Miércoles 27 de mayo de 2026 - 5420. La Quinta: 2.
- Martes 26 de mayo de 2026 - 0409. La Quinta: 8.
Chontico Noche
- Jueves 28 de mayo de 2026 - 9943. La Quinta: 9.
- Miércoles 27 de mayo de 2026 - 4861. La Quinta: 7.
- Martes 26 de mayo de 2026 - 1180. La Quinta: 2.