Lotería Chontico Día y Noche en el sorteo de este lunes, 1 de junio de 2026

El resultado de la más reciente edición de la Lotería Chontico Día y Noche ya fue revelado este lunes, 1 de junio de 2026, una jornada en la que miles de apostadores en Colombia siguieron con atención el desarrollo del sorteo.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados y números ganadores del lunes 1 de junio

Tras varias horas de expectativa, la organización confirmó que el número favorecido fue el 2415, resultado que rápidamente comenzó a ser consultado por los participantes en diferentes regiones del país.

Por su parte, ‘La Quinta’, la balota adicional que acompaña este popular juego de azar y que también despierta interés entre los jugadores, dejó como resultado el número 5 en esta oportunidad.

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 1 de junio de 2026

Premio mayor: 2415 - 5

Tres últimas cifras: 415

Dos últimas cifras: 15

Número completo: 2415

Última cifra: 5

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 1 de junio de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

Recuerde que la dinámica de esta lotería es bastante sencilla. Para participar, solo es necesario adquirir un billete con una serie de cuatro cifras, las cuales puede elegir personalmente o dejar que sean asignadas de forma aleatoria por la máquina expendedora.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el martes 2 de junio, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

31 de mayo de 2026 - 1984. La Quinta: 4.

30 de mayo de 2026 - 8844. La Quinta: 7.

29 de mayo de 2026 - 9712. La Quinta: 7.

Chontico Noche