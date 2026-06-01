Lotería Chontico Día y Noche en el sorteo de este lunes, 1 de junio de 2026

El resultado de la más reciente edición de la Lotería Chontico Día y Noche ya fue revelado este lunes, 1 de junio de 2026, una jornada en la que miles de apostadores en Colombia siguieron con atención el desarrollo del sorteo.
Tras varias horas de expectativa, la organización confirmó que el número favorecido fue el 2415, resultado que rápidamente comenzó a ser consultado por los participantes en diferentes regiones del país.
Por su parte, ‘La Quinta’, la balota adicional que acompaña este popular juego de azar y que también despierta interés entre los jugadores, dejó como resultado el número 5 en esta oportunidad.
Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 1 de junio de 2026
Premio mayor: 2415 - 5
- Tres últimas cifras: 415
- Dos últimas cifras: 15
- Número completo: 2415
- Última cifra: 5
Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 1 de junio de 2026
Premio mayor: pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Número completo: pendiente
- Última cifra: pendiente
Recuerde que la dinámica de esta lotería es bastante sencilla. Para participar, solo es necesario adquirir un billete con una serie de cuatro cifras, las cuales puede elegir personalmente o dejar que sean asignadas de forma aleatoria por la máquina expendedora.
El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el martes 2 de junio, en los horarios habituales.
Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.
Chontico Día
- 31 de mayo de 2026 - 1984. La Quinta: 4.
- 30 de mayo de 2026 - 8844. La Quinta: 7.
- 29 de mayo de 2026 - 9712. La Quinta: 7.
Chontico Noche
- 31 de mayo de 2026 - 1110. La Quinta: 3.
- 30 de mayo de 2026 - 1589. La Quinta: 4.
- 29 de mayo de 2026 - 9171. La Quinta: 0.