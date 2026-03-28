Revise si es el nuevo millonario, ganador de la lotería de Risaralda: sorteo 2944, viernes 27 de marzo

La Lotería del Risaralda realizó una nueva edición de su tradicional sorteo este viernes, 27 de marzo de 2026, en el que miles de jugadores en todo el país estuvieron atentos al resultado que podría cambiar sus vidas. El sorteo número 2944, que se juega semanalmente a las 11:00 de la noche, entregó un premio mayor de 2.333 millones de pesos.

Un premio mayor que supera los 2.300 millones de pesos

El resultado del premio mayor fue:

Número: 8637

Serie: 213

El plan de premios de esta lotería continúa posicionándose como uno de los más atractivos en Colombia. Para este sorteo, el premio mayor alcanzó los 2.333.333.333 pesos, una cifra que capta la atención de apostadores habituales y nuevos jugadores.

Resultados recientes: así se han movido los números

En las últimas semanas, los resultados de la Lotería del Risaralda han mostrado combinaciones variadas, lo que mantiene la expectativa entre los apostadores. Estos fueron los números ganadores más recientes: