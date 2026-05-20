Resultado lotería Chontico de este miércoles, 20 de mayo, en el sorteo 8436

Miles de colombianos estuvieron pendientes este miércoles 20 de mayo de 2026 del más reciente sorteo de la tradicional Lotería El Chontico Día, con la esperanza de que la suerte les cambiara la vida.

¿La suerte estuvo de su lado? Estos son los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 20 de mayo de 2026

En esta ocasión, el sorteo número 8436 dejó como resultado ganador el número 3242, una cifra que rápidamente comenzó a circular entre los apostadores que jugaron durante la jornada.

La expectativa también estuvo puesta en “La Quinta”, la balota adicional del juego, que en esta oportunidad entregó el número 9 como resultado final.

Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 20 de mayo de 2026

Premio mayor: 3242 - 9

Tres últimos: 242

Dos últimos: 42

Cifra completa: 3242

La Quinta: 9

Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 20 de mayo de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

La Quinta: pendiente

Se les recuerda a todos los participantes en su edición de las mañanas que la Lotería Chontico juega todos los días a la 1:00 p. m., incluyendo domingos y festivos.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico

Chontico Día

Martes 19 de mayo de 2026 - 3661. La Quinta: 8

Lunes 18 de mayo de 2026 - 1746. La Quinta: 2

Domingo 17 de mayo de 2026 - 9329. La Quinta: 6

Chontico Noche