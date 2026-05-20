Resultado lotería Chontico de este miércoles, 20 de mayo, en el sorteo 8436

Miles de colombianos estuvieron pendientes este miércoles 20 de mayo de 2026 del más reciente sorteo de la tradicional Lotería El Chontico Día, con la esperanza de que la suerte les cambiara la vida.
En esta ocasión, el sorteo número 8436 dejó como resultado ganador el número 3242, una cifra que rápidamente comenzó a circular entre los apostadores que jugaron durante la jornada.
La expectativa también estuvo puesta en “La Quinta”, la balota adicional del juego, que en esta oportunidad entregó el número 9 como resultado final.
Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 20 de mayo de 2026
Premio mayor: 3242 - 9
- Tres últimos: 242
- Dos últimos: 42
- Cifra completa: 3242
- La Quinta: 9
Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 20 de mayo de 2026
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- La Quinta: pendiente
Se les recuerda a todos los participantes en su edición de las mañanas que la Lotería Chontico juega todos los días a la 1:00 p. m., incluyendo domingos y festivos.
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico
Chontico Día
- Martes 19 de mayo de 2026 - 3661. La Quinta: 8
- Lunes 18 de mayo de 2026 - 1746. La Quinta: 2
- Domingo 17 de mayo de 2026 - 9329. La Quinta: 6
Chontico Noche
- Martes 19 de mayo de 2026 - 1411. La Quinta: 7
- Lunes 18 de mayo de 2026 - 3218. La Quinta: 9
- Domingo 17 de mayo de 2026 - 7226. La Quinta: 2