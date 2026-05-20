Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy miércoles, 20 de mayo

En Colombia, las loterías y apuestas siguen despertando el interés de miles de ciudadanos que esperan obtener un premio capaz de transformar su situación económica. Con el paso del tiempo, estos juegos de azar han entregado millonarias recompensas que han ayudado a muchos ganadores a cumplir proyectos, adquirir bienes y mejorar la calidad de vida de sus familias.

Aunque las probabilidades de ganar suelen ser bajas, diariamente muchos participantes destinan parte de su dinero con la esperanza de acertar en alguno de los sorteos más populares del país.

Uno de ellos es El Dorado, cuyos sorteos se realizan de lunes a sábado a las 11:00 de la mañana y a las 3:30 p. m. Los domingos y festivos maneja horarios especiales, mientras que en la jornada nocturna el juego se lleva a cabo a las 7:30 p. m.

Resultados del sorteo 5422 de El Dorado Día- 20 de mayo

Premio mayor: 8019

La Quinta: 3

Resultados del sorteo de El Dorado Tarde - 20 de mayo

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Por su parte, El Paisita ofrece dos oportunidades diarias para los apostadores: una en la tarde, a las 2:00 p. m., y otra en la noche, programada para las 6:00 p.m.

Resultados del sorteo El Paisita Día - 20 de mayo

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Resultados del sorteo El Paisita Noche - 20 de mayo

Premio mayor: pendiente.

Animal: pendiente.

A esta lista también se suma La Caribeña, una de las loterías más reconocidas y tradicionales del país. Este juego se ha mantenido entre los favoritos del público gracias a sus premios millonarios, secos y aproximaciones, modalidades que aumentan las opciones de obtener ganancias.

Resultados del sorteo La Caribeña Día - 20 de mayo

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Resultados del sorteo La Caribeña Noche - 20 de mayo