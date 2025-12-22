Gente

Diomedes Díaz, 12 años de su muerte: números de la suerte que han salido en loterías y chances

El artista falleció, pero su huella sigue presente en todos aquellos que lo ven como un amuleto de suerte.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

22 de diciembre de 2025, 6:12 p. m.
Muchos juegan números en la lotería que se asocian con la vida de Diomedes Díaz. Foto: Montaje SEMANA. Foto 1: Getty Images. Foto 2: Colprensa.

Diomedes Díaz sigue siendo una de las figuras más emblemáticas de la música colombiana, recordado por su talento, su estilo inconfundible y el impacto que tuvo en el vallenato a lo largo de varias generaciones. Sus canciones continúan vigentes y despiertan interés no solo por su valor musical, sino también por los episodios que marcaron su vida personal y artística.

Aunque han pasado años desde su fallecimiento, el ‘Cacique de La Junta’ permanece vivo en la memoria colectiva, rodeado de relatos y creencias que fortalecen su legado.

Muchos seguidores consideran que su figura está asociada a la buena suerte, especialmente en temas relacionados con la lotería, razón por la cual fechas y números vinculados a su historia suelen ser usados en juegos de azar, con la esperanza de recibir un premio y mantener viva la conexión con el artista.

De hecho, en la historia de las loterías y chances quedó plasmada la influencia del cantante vallenato, pues algunas personas se hicieron ganadoras con el juego de cifras y números. En varios sorteos resultaron victoriosos, demostrando el toque distinto que le daba su energía.

Números que han resultados ganadores a lo largo de los años en la lotería

De acuerdo con lo que se registró hasta la fecha, en 2020 cayó el número 2657 en el sorteo Chontico Noche, el cual estaba relacionado directamente con el día y año de nacimiento del intérprete.

Dos años después, en septiembre de 2022, el 1222 resultó ganador en el sorteo La Caribeña, haciendo alusión a la fecha de su fallecimiento, que fue el 22 de diciembre. Ese mismo año, el número 1108, de su tumba, le otorgó premios a diferentes personas.

La Semana Santa se tiñe de misticismo con la revelación de una lista de números recomendados por el exmánager de Diomedes Díaz, una posible clave para la suerte en las loterías.
Desde el más allá, Diomedes Díaz parece seguir influyendo en la vida de sus seguidores, según revelaciones recientes de su exmánager sobre una lista de números vinculados al ídolo vallenato. Foto: Guillermo Torres

En 2025 sucedió de nuevo en dos juegos de lotería famosos, precisamente en la fecha de nacimiento del cantante.

La primera fue la Caribeña Noche, que tuvo como resultado el 3026. El segundo fue el Dorado Noche que arrojó el 0157, reuniendo así la fecha de nacimiento: 26 de mayo de 1957.

Cabe resaltar que Joaquín Guillén, exmánager y amigo de Diomedes Díaz, contó que en un sueño vio estas cifras reveladoras y ganadoras, las cuales podían significar suerte.

1225

1325

5757

7006

6438

6626

2666

1108

1957

0526

1222

2213

