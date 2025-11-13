Educación
Universidad de los Andes anuncia ayudas: más de 10.000 estudiantes recibirán becas y apoyos financieros en 2026
La institución indicó que tiene como objetivo seguir ofreciéndole facilidades a sus estudiantes para que reciban educación de la mejor calidad.
La Universidad de los Andes anunció que más de 10.000 estudiantes recibirán becas y apoyos financieros para el año 2026. Por medio de un comunicado, la institución indicó que se proyecta destinar 148 mil millones de pesos con el objetivo de facilitar el acceso y la permanencia de miles de personas, promoviendo una comunidad diversa, equitativa y solidaria.
El centro educativo señaló que avanza en la transformación de su modelo institucional para fortalecer la sostenibilidad, la equidad y el acceso a una educación de excelencia. Por ello, plantea varias alternativas para ayudar a sus estudiantes o a quienes aspiran a serlo.
Raquel Bernal, rectora del centro educativo, aseguró que gracias a los cambios que se han implementado en los últimos años, han podido abrirle nuevos caminos a las personas para que hagan parte de este sitio y se formen con la mejor calidad.
“Hoy contamos con una estructura financiera más sólida que nos permite cuidar lo esencial: mantener una educación de excelencia, asegurar un crecimiento controlado de la matrícula y seguir apoyando a más estudiantes", señaló.
La institución, según el comunicado, no tendrá un aumento real en el valor de la matrícula. En ese sentido, explicó que el ajuste corresponderá únicamente a la inflación (IPC), que fue de 5,51% entre octubre de 2024 y octubre de 2025.
Con esto, busca ratificar su propósito de ofrecer una educación de alta calidad, diversa y sostenible, en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Dentro de los programas que están disponibles y a los que pueden acceder las personas se encuentran Vamos Pa’lante, Ciro Angarita, Guillermo Wiedemann, Dora Rothlisberger, Yerli, Auxilio por Fallecimiento del Responsable Económico y Fondo Cecilia.
Además, también se cuenta con prestamos a corto y mediano plazo, convenios con el Icetex y la Agencia Atenea, y las alianzas con entidades financiera. “Todos estos mecanismos benefician a estudiantes de distintas regiones, programas y trayectorias académicas”, indicó la institución.
En lo corrido del 2025, Los Andes ha invertido más de 139 mil millones de pesos en distintas ayudas como becas, descuentos y todo tipo de créditos, lo que ha beneficiado a más de 9.000 estudiantes de pregrado y posgrado.
“Con estas iniciativas, la Universidad de los Andes reafirma su propósito de ampliar oportunidades de acceso a una educación de calidad, diversa y transformadora, y de seguir construyendo una comunidad académica que contribuya al desarrollo del país”, dijo el centro educativo.
Las personas interesadas en recibir estas ayudas pueden encontrar las ofertas en el portal de apoyo financiero de la Universidad o dando clic aquí.