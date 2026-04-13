La Universidad de los Andes abre convocatoria para taller que busca impulsar la participación femenina en carreras profesionales

La Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, en articulación con el programa TREES, Teaching and Researching Equitable Economics from the South, una iniciativa del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la misma universidad, lanzó una convocatoria dirigida a mujeres estudiantes universitarias interesadas en fortalecer sus habilidades académicas y profesionales, al tiempo que participan en un estudio sobre las brechas en la participación femenina.

El experimento es liderado por los profesores Juliana Helo y José Guerra, quienes buscan evaluar un taller diseñado para identificar y superar obstáculos que afectan la participación de mujeres en las carreras profesionales.

Las participantes asistirán a dos sesiones presenciales en las instalaciones de la universidad. Durante el proceso, trabajarán en el fortalecimiento de competencias académicas y responderán encuestas relacionadas con datos sociodemográficos, percepciones de confianza, metas y proyecciones laborales, además de conocimientos básicos en economía.

La convocatoria está dirigida a mujeres mayores de edad que sean estudiantes activas en programas de Ingeniería Industrial, Administración, Gobierno o Economía, sin importar la universidad ni el nivel de formación, ya sea pregrado, maestría o doctorado. También se requiere diligenciar el formulario de inscripción que encuentra en este link: https://forms.cloud.microsoft/r/BmhXScC0XN y contar con disponibilidad para asistir a ambas sesiones.

Quienes completen el proceso recibirán un pago que oscila entre 45.000 y 90.000 pesos colombianos. Desde la organización aclaran que no se cubrirán costos de desplazamiento hacia la universidad.

La iniciativa se suma a otros esfuerzos académicos que buscan entender y reducir las brechas de género en el ámbito profesional, a través de evidencia y trabajo directo con estudiantes.