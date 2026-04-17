¿Cuáles son las carreras y universidades más caras en Colombia durante 2026? Precios abismales por semestre

Con el panorama actual en temas educativos, cada vez son más los colombianos que prefieren las universidades privadas. Esto dada una mayor garantía de continuidad académica, además del nivel de exigencia, infraestructura moderna y laboratorios equipados, grupos de clase más reducidos para una atención personalizada, mayor flexibilidad de horarios, y convenios internacionales que facilitan la inserción laboral.

Sin embargo, existe una gran barrera para acceder a este tipo de educación. Los precios. Esto dado que las matrículas de este tipo de universidades cuestan varios muchos millones por semestre. Aunque algunos tienen la capacidad de pagar estos dineros semestrales o anuales, lo cierto es que otros deben endeudarse y al final empezar a pagar sus créditos.

Esto es lo que debe saber sobre los costos en universidades privadas en 2026. Foto: Getty Images

Aquí le contamos cuáles son las carreras y universidades más caras en Colombia para este 2026:

La primera más cara es la carrera de Medicina, que aunque suele ser la más cara en todas las universidades, tiene un precio costoso en la Universidad de Los Andes, que según el ranking QS, es la mejor del país. Allí este programa tiene un precio actual semestral de $38.220.000.

En la Universidad del Rosario, este pregrado tiene un costo similar, pues allí el valor semestral es de $37.881.000. La Universidad Javeriana también oscila en el mismo rango, con un valor semestral de $37.322.000.

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Los Andes sigue figurando como la universidad más cara del país si se habla de otras carreras. No es de gratis que tenga el costo más alto, teniendo en cuenta que está listada en las 200 mejores universidades del mundo, según el ranking QS. Sus otras carreras, aparte de medicina, tienen un precio de $26.860.000, el valor más alto en el país.

La Universidad de Los Andes es la más costosa del país y la número uno en rankings de calidad. Foto: Tomada de: uniandinos.org.co

En el Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA, otra reconocida institución del país, también figura un pregrado con un costo similar. Allí, administración de empresas tiene un valor de $25.042.000. A esta carrera, le sigue la Universidad del Rosario con jurisprudencia o derecho, que tiene un valor de $21.424.000.

En la misma institución está la carrera de analítica de datos, con un precio de $21.020.000, y administración de empresas, también negocios internacionales y marketing, con un valor cada una de $20.511.000.

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De otro lado, está la Universidad de la Sabana, en la que todas sus carreras, exceptuando medicina, tienen un costo de $20.321.000. De otro lado, derecho tiene un valor de $18.917.000.

La Universidad Externado de Colombia también es otra de las instituciones bogotanas en las que hay elevados precios. Derecho, por ejemplo, tiene un valor de $16.733.000 al semestre. Sin embargo, hay otros programas con valores menores.