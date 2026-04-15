Estas son las ciudades de Colombia con mayor interés en aprender a hablar inglés

El inglés es una herramienta clave para el desarrollo profesional; sin embargo, el interés por aprender este idioma en Colombia no es homogéneo. Por el contrario, se concentra principalmente en ciudades y regiones con mayor dinamismo económico, presencia de empresas internacionales y actividad turística.

Dos aplicaciones para aprender inglés con clases en vivo y desde casa

En esa línea, Catalina Acero, Country Manager de Berlitz Colombia, explica que el interés por aprender inglés responde directamente a las exigencias del mercado laboral: “El inglés dejó de ser un diferencial y pasó a ser una herramienta básica para acceder a mejores oportunidades. En ciudades como Bogotá, esto es especialmente evidente porque el idioma está directamente conectado con el empleo y el desarrollo profesional”.

De acuerdo con datos del centro de idiomas Berlitz Colombia, la capital no solo concentra la mayor oferta de universidades e institutos de idiomas, sino también una alta disponibilidad de empleos bilingües en sectores como call centers, multinacionales y tecnología. Por esta razón, presenta uno de los mejores niveles de inglés del país, lo que refuerza el vínculo entre el idioma, la empleabilidad y el acceso a mejores oportunidades educativas.

Cada vez más colombianos se interesan en estudiar inglés. Foto: Suministrado a SEMANA / API

Tras la capital, la región de Antioquia se posiciona como otro de los principales puntos de interés por la lengua ‘germánica occidental’. Allí, la fuerte presencia de startups, empresas tecnológicas y el crecimiento del turismo internacional han impulsado una mayor demanda por el idioma, principalmente en Medellín y su área metropolitana. Además, el nivel de inglés en esta zona se ubica por encima del promedio nacional, en parte debido al auge del trabajo remoto y la economía digital.

En la Región Caribe, particularmente en ciudades como Barranquilla y Cartagena, el interés por aprender inglés ha ido en aumento, impulsado por el turismo internacional, el comercio exterior y la inversión extranjera. A esto se suman programas de bilingüismo promovidos tanto por el sector público como por el privado, lo que ha fortalecido la conexión entre el idioma y el desarrollo económico local.

Aprender inglés no es un lujo: es acceso

Por su parte, el Valle del Cauca, con Cali como principal referente, ha desarrollado iniciativas de bilingüismo enfocadas en el mundo empresarial. El apoyo de cámaras de comercio y universidades ha sido clave para posicionar el inglés como una herramienta estratégica en industrias, exportaciones y servicios globales.

Además, ciudades emergentes como Manizales y Pereira comienzan a destacar por su desempeño en idiomas y el impulso de iniciativas educativas, mostrando un interés creciente, aunque aún por debajo de las grandes capitales.

Las zonas con mayor mercado extranjero son las que mayor interés presentan por la segunda lengua. Foto: Suministrado a SEMANA / API

El centro de idiomas afirma que este fenómeno responde a factores estructurales:

El interés por aprender inglés tiende a aumentar en zonas donde existen mayores oportunidades laborales (especialmente en tecnología y servicios)

Presencia de empresas internacionales, turismo y contacto con extranjeros.

Mejor acceso a educación e internet.

Como dato, la demanda de talento bilingüe ha crecido entre un 25 % y un 35 % en estos entornos.

“Hoy vemos cómo el inglés se ha transformado en un habilitador de movilidad social y profesional. Las regiones que más crecen en este ámbito son precisamente aquellas que están más conectadas con el mundo y que entienden que el idioma es clave para competir globalmente”, concluyó Acero.